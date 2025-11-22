Il Bologna entra nel mese che vale una stagione

Per Orsolini e compagni sta per aprirsi un periodo senza precedenti: nel giro di neanche un mese, a partire da oggi, il Bologna giocherà sette partite che peseranno enormemente sulla stagione, toccando tutte le competizioni e arrivando fino al trofeo più atteso.

Calendario di fuoco

Udine sarà la prima tappa di questa serie serrata di impegni, un percorso che, in pieno clima natalizio, accompagnerà i rossoblù fino all’esordio assoluto in Arabia Saudita per giocarsi il secondo trofeo dell’anno. L’avvio sarà tutt’altro che morbido: il mese si aprirà infatti in uno dei campi tradizionalmente più difficili, quello friulano. Da qui inizierà una sequenza in cui il Bologna scenderà in campo almeno una volta in ogni competizione.

Calendario europeo

Archiviata Udine, il primo crocevia sarà la sfida con il Salisburgo, fondamentale per il cammino europeo. L’11 dicembre arriverà poi la trasferta di Vigo, un’altra gara decisiva: nei 180 minuti complessivi si delineerà il destino dei rossoblù in Europa League.

Il campionato non lascia respiro

Parallelamente, anche la Serie A offrirà test di rilievo: spiccano la trasferta all’Olimpico contro la Lazio e l’attesissimo incontro con la Juventus del 14 dicembre. L’unica gara che sulla carta appare meno complessa sarà quella casalinga con la Cremonese, programmata all’inizio del mese.

Obiettivo: difendere la Coppa Italia

Pochi giorni dopo la sfida con i grigiorossi, il Bologna affronterà l’Ottavo di Coppa Italia contro il Parma, dando il via al percorso che potrebbe portare alla difesa della terza Coppa Italia vinta sette mesi fa all’Olimpico. Una notte indimenticabile per i rossoblù.

Il viaggio verso Riyad e la storica Supercoppa

Il momento clou arriverà nella seconda metà di dicembre. Dopo la trasferta in Spagna, i rossoblù voleranno verso sud, a Riyad, dove giocheranno per la prima volta nella loro storia la Supercoppa Italiana. Un appuntamento che da solo basterebbe a rendere speciale questo mese.

Un periodo da cinture allacciate

Vincenzo Italiano e la sua squadra vivranno trenta giorni ad altissima tensione, in cui il margine d’errore sarà minimo. Per il Bologna sta per iniziare un periodo che ha davvero il sapore dell’evento storico, uno di quelli che non si vivono ogni stagione.

