Bologna, un futuro sulla fascia destra per Mikel Amondarain

Bologna chiama Mikel Amondarain. L’ex Estudiantes, infatti, è uno dei nuovi arrivati che ancora non sono riusciti a scalare le gerarchie e a ritagliarsi un posto da titolare. Tuttavia, come racconta Stefano Brunetti sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, il centrocampista classe 2005 è uno degli acquisti più onerosi fatti quest’estate dalla società felsinea, che a luglio lo ha prelevato dall’Estudiantes di La Plata per una cifra che si aggira tra gli 8,5 e i 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Mikel Amondarain vuole rilanciarsi: a Bologna il suo posto è sulla fascia destra come vice Zortea

Finora, però, il ragazzo si è visto pochissimo: per lui 5 presenze nelle prime 11 giornate di campionato, di cui una sola da titolare (il 13 settembre contro il Napoli, quando Domenico Tedesco era ancora l’allenatore rossoblù). Il bilancio complessivo sotto le Due Torri è di appena 120′.

Non aiuta nemmeno il fatto che che alcuni dei veterani rossoblù si siano ripresi il proprio posto. In mezzo al campo, ad esempio, mister Palladino continua ad affidarsi alla coppia formata da capitan Lewis Ferguson e da Tommaso Pobega. Per Mikel, invece, sarebbe preferibile una posizione più esterna, sulla fascia destra come sostituto del giocatore titolare (che attualmente è Nadir Zortea). In più occasioni, in effetti, l’argentino è subentrato al posto dell’ex Cagliari.

Nel frattempo si sono diffuse le prime voci di calciomercato, che parlano dell’uscita di un attaccante e di un centrocampista a gennaio. Sotto la gestione Palladino, in effetti, quest’ultimo reparto appare particolarmente affollato. I rumors, però, non dovrebbero riguardare Mikel Amondarain. Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2031 e possiede le qualità necessarie per potersi ritagliare un ruolo più importante all’interno della squadra. Con Palladino ha la possibilità di crescere alle spalle dei titolari, raccogliendo l’esperienza necessaria per ottenere finalmente la maglia da titolare.

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