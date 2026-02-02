Verso Bologna-Milan: le scelte di Italiano per la formazione

Il Bologna domani ospiterà il Milan al Dall’Ara, rimangono dei dubbi di formazione per Italiano che con il rientro di Jhon Lucumì ha varie opzioni per la difesa. Ballottaggi anche sulle corsie esterne; a centrocampo in quattro per due posti. L’unica certezza è il ritorno di Ravaglia tra i pali. Il Bologna con un’abbondanza di alternative, affronterà un Milan che ha il problema opposto, con alcuni big acciaccati e infortunati.

Bologna: riecco Lucumì

John Lucumì è tornato in gruppo dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Como a inizio gennaio. L’infermeria rossoblù si è finalmente svuotata e l’emergenza è terminata. Ma sarà difficile vedere in campo Lucumì contro il Milan dal primo minuto. Perché il colombiano, inclusa la rifinitura di oggi, ha svolto soltanto tre allenamenti con la squadra. Potrebbe però essere chiamato a subentrare a partita in corso. Per la titolarità bisognerà aspettare almeno fino a domenica, il derby contro il Parma.

Il reparto difensivo del Bologna ora è solido e offre a Italiano un’ampia gamma di possibilità. Non solo il rientro di Lucumì, ma anche l’acquisto di Helland ha portato rinforzi in quella zona del campo che più di altre era sembrata in emergenza. Se contro il Milan Lucumì resterà in panchina, sono in quattro a poter scendere in campo. Heggem sembra avere la titolarità certa, ballottaggio tra Vitik e Casale, il neoacquisto norvegese più indietro.

A completare il reparto difensivo

Sulla formazione del Bologna per la partita contro il Milan una cosa è certa: tra i pali ci sarà Federico Ravaglia. Con Skorupski squalificato dopo l’espulsione rimediata nella scorsa giornata, il portiere bolognese è chiamato di nuovo a sostituirlo. Lo aveva fatto, e anche bene, nel periodo in cui il polacco è rimasto ai box per infortunio, ora tocca di nuovo al “Cinno”.

A completare il reparto difensivo, ballottaggi sulle corsie. Miranda potrebbe avere il posto da titolare in virtù dell’ottima prestazione in Europa League. Ma bisognerà valutare la sua condizione fisica dopo le fatiche di giovedì, nel caso Lykogiannis sarebbe pronto a prendere il suo posto. A destra Zortea è abbastanza sicuro, ma attenzione a De Silvestri.

Dubbi a centrocampo e sulla trequarti

Due slot a centrocampo da riempire, Pobega e Ferguson in ballottaggio per uno. Freuler sembra favorito su Moro, ma il croato insidia lo svizzero vista l’ottima prova contro il Maccabi Tel Aviv.

E se sulla trequarti Odgaard dovrebbe tornare titolare, ci sono dubbi su chi lo affiancherà. Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Cambiaghi: Italiano deve scegliere solo un paio di ali. Al momento Orsolini e Rowe sembrano in vantaggio con possibile staffetta a partita in corso. Ma dopo la seduta di rifinitura di oggi, le idee del mister potrebbero cambiare. E c’è da tenere in conto che Bernardeschi e Rowe possono giocare sia a destra che a sinistra.

Là davanti la punta dovrebbe essere Castro, in vantaggio sul compagno Dallinga. Italiano spera che il numero 9 possa replicarsi dopo il gol in Bologna-Milan della scorsa stagione.

Fonte: Stadio

