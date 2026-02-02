Domani sera si gioca col Milan: sfida che si preannuncia emozionante per il Bologna che, caricata ieri mattina dai propri tifosi, dovrà fare in modo di tenere vergine un campo ormai da tempo preda di facili saccheggi. I rossoneri vogliono tenere il passo della capolista Inter, e dopo il pareggio arrivato nell’ultima giornata con la Roma andare a perdere altro terreno al Dall’Ara potrebbe rivelarsi un grosso problema per la squadra di Allegri, visto che si riavvicinerebbero Napoli e Roma all’inseguimento.

Milan, i giocatori in forse

Mancherà per infortunio il grande ex Saelemaekers, che regalò quella meravigliosa cavalcata in Champions League, lasciando così spazio vuoto nella rosa ospite nella fascia destra. Fino a ieri il belga era titolare fisso, motivo in più per il quale Allegri dovrà trovare in fretta una soluzione. Probabilmente in campo si vedrà Athekame, nonostante lo stato di forma dello svizzero non sia dei migliori. In alternativa, l’altro possibile candidato sarebbe Loftus-Cheek. Da vedere invece come starà Pulisic, reduce da giorni di terapie specifiche. Si valuterà nella giornata di oggi quali saranno le convocazioni rossonere. Ma per Max allegri l’emergenza è piena, visti anche gli acciacchi di Fullkrug.

In difesa rientrerà Pavlovic, buona notizia per il Milan, ma non è ancora chiaro se avrà tutti e 90 i minuti sulle gambe oppure entrerà a partita in corso. In alternativa, ci sarà ancora spazio per il terzetto Tomori, Gabbia e De Winter. Chissà poi se Fofana strapperà una maglia da titolare al posto di Ricci; di sicuro in campo ci saranno Rabiot e Modric, oltre al giovane Bartesaghi.

