Il Bologna si prepara a ritrovare una delle sue pedine più importanti in vista della sfida contro la Roma. Dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti di campionato contro Udinese e Venezia, Juan Miranda è pronto a tornare a disposizione di Raffaele Palladino.

Una notizia importante per il tecnico rossoblù, che nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare a uno degli elementi più incisivi della squadra nella prima parte di stagione. Lo spagnolo ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato durante la trasferta di Parma e dovrebbe essere regolarmente convocabile per la gara del 4 dicembre al Dall’Ara.

Bologna, Miranda e i numeri che spiegano la sua importanza

L’assenza dell’esterno spagnolo si è fatta sentire soprattutto nella costruzione della manovra offensiva. Nei primi dieci appuntamenti stagionali, Miranda aveva messo a referto sei assist, diventando uno dei principali riferimenti del Bologna nella produzione di occasioni da gol.

La sua capacità di accompagnare l’azione, garantire ampiezza sulla corsia mancina e arrivare sul fondo rappresenta una risorsa importante per Palladino. Non soltanto un giocatore chiamato a presidiare la fascia, ma un interprete capace di trasformarsi in un elemento aggiunto nella fase offensiva. La qualità nei cross e la capacità di leggere gli spazi permettono inoltre di offrire soluzioni differenti ai compagni.

Senza Miranda, due pareggi per il Bologna

Nelle ultime due giornate, senza lo spagnolo, il Bologna ha raccolto altrettanti pareggi: l’1-1 casalingo contro l’Udinese e lo 0-0 sul campo del Venezia. Risultati che hanno rallentato il percorso rossoblù dopo quattro vittorie consecutive.

Sarebbe riduttivo attribuire esclusivamente all’assenza di Miranda le difficoltà offensive, ma il suo rientro può restituire a Palladino una soluzione importante sulla corsia mancina. Contro la Roma, venerdì 4 dicembre alle 20:45, il Bologna spera di ritrovare proprio attraverso lo spagnolo quella spinta offensiva che è mancata nelle ultime uscite.

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