Una buona notizia arriva dall’infermeria del Bologna, con la squadra che in questi giorni tornerà a lavorare a Casteldebole: Juan Miranda ha recuperato e sarà a disposizione di Raffele Palladino per la prossima sfida casalinga contro la Roma (in programma venerdì 4 dicembre alle 20:45 al Dall’Ara).

Il ritorno di Juan Miranda: lo spagnolo ha saltato Udinese e Venezia, ora è pronto per scendere in campo titolare per Bologna-Roma

Come riportato da Matteo Fogacci sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, il terzino spagnolo è dunque pronto per tornare in campo dopo un’assenza durata una ventina di giorni. Juan, infatti, si era fatto male durante il match del Tardini contro il Parma, subendo una lesione muscolare alla coscia sinistra e lasciando il terreno di gioco nel primo tempo.

Per 20 giorni e due partite di campionato, dunque, il Bologna ha perso uno dei suoi titolarissimi. Il rendimento di tutta la squadra sembra averne risentito, dal momento che senza di lui i rossoblù (che venivano da 4 vittorie consecutive) hanno insaccato due pareggi (1-1 contro l’Udinese e 0-0 ieri sera contro il Venezia). In effetti il classe 2000 si è riscoperto assistman, servendo 6 assist in 10 partite giocate e ritagliandosi un posto fondamentale nella formazione titolare di Raffele Palladino.

Quest’ultimo può ora sorridere, dal momento che ritrova una delle sue pedine più importanti proprio in vista di quella che con ogni probabilità sarà una delle sfide più difficili dell’anno. Venerdì prossimo, infatti, gli emiliani saranno nuovamente impegnati nell’anticipo di giornata (la quattordicesima): allo Stadio Renato Dall’Ara ecco arrivare la Roma di Gian Piero Gasperini, attualmente seconda in classifica con 30 punti e neanche una sconfitta subita finora. Il Bologna, dal canto suo, vuole allungare la sua striscia di 6 risultati utili consecutivi: si prospetta dunque un vero e proprio big match, nel quale potremmo rivedere Miranda in campo dal primo minuto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook