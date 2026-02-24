Bologna, affaticamento muscolare per Miranda: possibile forfait con il Brann

Ieri, lunedì 23 febbraio, contro l’Udinese, il Dall’Ara era tornato a sorridere… fino all’82′, quando Italiano è stato costretto a sostituire Miranda a causa di un affaticamento muscolare. Una nota negativa per il Bologna: sia per la buona partita che stava disputando lo spagnolo sia per l’assenza di un suo reale sostituto nel ruolo di terzino sinistro.

Bologna, 4 passaggi chiave per Miranda contro l’Udinese

Come da manuale, Italiano ha affidato Zaniolo e Buksa, i due riferimenti offensivi bianconeri, a Lucumí e Vitik, lasciando licenza di inserimento a Miranda e Joao Mario. L’importanza del mancino del primo in fase di costruzione è testimoniata dal “quasi” assist confezionato al 52′ per Orsolini: imbucata d’esterno che – complice un errore in lettura di Kabasele – ha spedito il numero 7 a tu per tu con Okoye, ma quest’ultimo lo ha ipnotizzato. Al 79′, invece, si è inserito in area di rigore, ha saltato il portiere bianconero ma la palla ha superato la linea di fondo prima che potesse tentare la conclusione. La partita dei Miranda terminerà con un bilancio di 2 tiri totali, di cui 1 in porta, e 4 passaggi chiave.

Affaticamento muscolare

Dopo la notizia della lombalgia di Heggem, Italiano è costretto a rinunciare anche a Juan Miranda. Il terzino spagnolo ha subito un affaticamento muscolare alla coscia destra che gli ha impedito di concludere il match. «Juan Miranda é stato sostituito per un affaticamento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni», recita il comunicato rilasciato dal club sulle sue condizioni. La speranza di tutto l’ambiente rossoblù è di riaverlo a disposizione già dal ritorno dei playoff contro il Brann. Tuttavia, lo staff guidato dall’allenatore rossoblù non rischierà eventuali ricadute.

Riserve

Intanto, Italiano inizia a studiare eventuali sostituti per la gara di giovedì 26 alle 21:00. Contro i norvegesi, considerando l’indisponibilità di Lykogiannis per almeno un’altra settimana, potrebbe giocare nuovamente Zortea a sinistra. L’ex Cagliari non è entrato male al posto di Miranda in quel ruolo e l’allenatore rossoblù potrebbe riproporlo. In alternativa, non si esclude uno scambio di posizioni con João Mario: la sua abilità con entrambi in piedi lo rende utilizzabile anche sull’altra fascia, libero di associarsi con uno tra Cambiaghi e Rowe e arrivare in zona assist.

A giovedì, però, mancano ancora due giorni e le condizioni di Miranda saranno valutate giorno dopo giorno. Quella contro il Brann sarà una partita troppo importante per sperimentare: servono i migliori per staccare il pass per gli ottavi, e il contributo dell’ex Betis non può mancare.

