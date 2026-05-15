Bologna, il mistero di Odgaard: da giocatore determinante alla panchina

Tra i più grossi misteri del Bologna dell’ultimo periodo, che ha alternato prestazioni decisamente negative a grandi imprese come quella di Napoli, c’è senza dubbio il curioso caso di Jens Odgaard: il Gigante danese, come viene soprannominato dai tifosi rossoblù, è passato dal ricoprire un ruolo decisivo a rimanere seduto in panchina nel giro di qualche mese.

Jens Odgaard, 7 gol stagionali ma una sola presenza da titolare negli ultimi due mesi. Il Bologna lo ha rinnovato fino al 2029 ma il futuro ora è meno certo

Prelevato nel febbraio del 2024 dagli olandesi dell’AZ Alkmaar, Odgaard ha trovato un nuovo ruolo sotto le Due Torri: quello di trequartista, che Vincenzo Italiano gli ha cucito addosso alla perfezione. In 87 gare ufficiali con la maglia del Bologna, suddivise in tre stagioni, l’attaccante danese è arrivato a firmare 15 reti: l’anno scorso furono 6, quest’anno ne ha segnate 7 tra tutte le competizioni (5 in campionato e 2 in Europa League). All’inizio della stagione Jens stava dimostrando ancora una volta di ricoprire un ruolo fondamentale e determinante per la squadra rossoblù.

Da un certo punto in poi, tuttavia, la sua luminosa stella si è man mano affievolita. Sul numero odierno di Stadio, Stefano Brunetti sottolinea gli alti e bassi avuti dall’attaccante danese: dopo un magico inizio, con 5 gol da agosto a dicembre, Odgaard è lentamente sparito dal campo. Il ragazzo è a secco di gol da più di due mesi: l’ultimo risale al 2 marzo, quando la sua rete decise il match contro il Pisa. Da allora, come se non bastasse, Jens ha collezionato una sola presenza da titolare, scendendo in campo dal primo minuto nello scialbo 0-0 contro il Cagliari.

Oggi, nonostante il Bologna gli abbia rinnovato il contratto lo scorso febbraio blindandolo fino al 2029, il suo futuro sotto le Due Torri appare più incerto.

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