Bologna-Monza: dove vedere la partita in tv e streaming, orario e canale

Dopo la prestigiosa vittoria conquistata a San Siro contro il Milan, la Serie A torna protagonista con la decima giornata di campionato. Per il Bologna è tempo di tornare davanti al proprio pubblico per affrontare il Monza.

La squadra di Raffaele Palladino sarà chiamata a confrontarsi contro il club brianzolo, allenato per due stagioni dal campano, e ora guida da Ivan Juric. Per i rossoblù sarà una sfida importante per dare continuità ai risultati. Il club rossoblù arriva all’appuntamento forte del successo per 4-2 in casa del Milan, mentre i biancorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Napoli. Per i rossoblù, l’obiettivo è sfruttare il fattore campo e proseguire il percorso di crescita avviato nelle ultime settimane.

Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Tutte le informazioni utili per seguire Bologna-Monza, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.

A che ora inizia la partita?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di sabato 31 ottobre 2026, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La gara è valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27.

Bologna-Monza, dove vederla: DAZN o Sky?

Bologna-Monza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per seguire la partita in diretta sarà possibile utilizzare:

l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili;

il sito ufficiale di DAZN, accessibile da computer;

l’app DAZN su smartphone e tablet.

La partita sarà disponibile anche attraverso il canale DAZN dedicato agli abbonati Sky che dispongono del relativo pacchetto. Non è prevista, invece, la trasmissione su Sky Sport e NOW.

La telecronaca di Bologna-Monza