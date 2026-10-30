Bologna-Monza, probabili formazioni: Palladino punta sulla continuità, Mbangula verso la conferma

Sabato 31 ottobre 2026, alle 15:00, il Bologna ospiterà il Monza allo stadio Renato Dall’Ara per la decima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù arrivano all’appuntamento con il morale altissimo dopo la prestigiosa vittoria per 4-2 conquistata a San Siro contro il Milan.

Un successo importante, impreziosito dalla prestazione di Samuel Mbangula, protagonista con una tripletta. I brianzoli, invece, cercano il riscatto dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Napoli. Una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, con la squadra di Raffaele Palladino intenzionata a dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane.

Recuperi e assenze

Il Bologna dovrà ancora fare i conti con alcune assenze. Holm, Piccoli, De Silvestri ed Enem non saranno a disposizione di Palladino, con quest’ultimo che dovrebbe saltare anche la sfida contro i brianzoli a causa dei problemi al tendine d’Achille.

Buone notizie, invece, per Riccardo Orsolini, che è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe quindi essere nuovamente convocato. Il tecnico rossoblù dovrà comunque gestire le energie dei suoi dopo gli impegni ravvicinati, valutando eventuali rotazioni soprattutto in mezzo al campo e nel reparto offensivo.

Anche il Monza si presenterà al Dall’Ara con alcune defezioni. Pessina, Ziolkowski, Maye e Folorunsho sono indisponibili, mentre Ivan Juric dovrebbe affidarsi all’ossatura della squadra per provare a mettere in difficoltà i padroni di casa. I biancorossi cercano punti dopo il passo falso contro il Napoli e potrebbero riproporre una formazione con Robinson e Dany Mota alle spalle di Varela.

Ballottaggi e scelte

Il Bologna dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con qualche possibile novità legata alla gestione delle energie. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa Palladino potrebbe concedere spazio a Vitik insieme a Casale e Theate.

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Darmian e Miranda, con Ferguson e Pobega in mezzo al campo, anche se Moro spera in una maglia da titolare. Sulla trequarti uno tra Bernardeschi e Cambiaghi potrebbe affiancare Mbangula, reduce dalla straordinaria prestazione di San Siro.

Per il ruolo di centravanti resta aperto il ballottaggio tra Odgaard e Dovbyk, con l’ucraino che potrebbe avere un’occasione dal primo minuto.

Il Monza dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Törnqvist, la linea difensiva potrebbe essere composta da Lucchesi, Goglichidze e Carboni. A centrocampo spazio a Birindelli e Mangas sulle fasce, con Akinsanmiro e Foe Ondoa nella zona centrale. Sulla trequarti Juric dovrebbe affidarsi a Robinson e Dany Mota, chiamati a supportare Gustavo Varela, riferimento offensivo e una delle principali certezze della formazione brianzola.

Le probabili formazioni Bologna-Monza

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Darmian, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Dovbyk. Allenatore: Raffaele Palladino.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

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