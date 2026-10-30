Bologna-Monza: già 25mila presenze, in attesa della vittoria in casa

Non ce ne vogliano gli amici della Brianza, ma probabilmente il Monza non è squadra che possa attirare folle oceaniche nel nostro catino, per blasone e classifica. Ma i già 25mila che si accalcheranno sui gradoni del nostro impianto, rendono la gara di domani non una partita da campionato cadetto. E il clima che si respira nel dopo San Siro, potrebbe fare impennare le vendite nelle ultime ore e far accadere un quasi tutto esaurito. Quasi, anche se si chiama Monza il prossimo avversario.

Contro il Monza per sfatare un taboo

Perchè quella contro i ragazzi di Juric non sarà una semplice partita in casa, ma sarà la ricerca in casa della prima vittoria da Aprile. Infatti per ritrovare l’ultima vittoria fra le mura amiche bisogna tornare a quel 12 aprile, quando le armate giallorosse di Di Francesco sbarcarono al Dall’Ara. Quel due a zero (gol di Freuler e di Orsolini all’ultimo respiro) rimane l’ultima impresa vittoriosa al Dall’Ara. Quello col Monza potrebbe essere il match giusto per ritornare ad alzare le braccia sotto la Maratona.

Da quel momento in poi solo pareggi e sconfitte, a rendere sbiadito il ricordo di un fortino che fino a due anni fa era quasi inespugnabile. Dopo cinque partita, la mano di Mister Palladino ha iniziato a plasmare la creatura rossoblù, ma ancora Raffaele non ha avuto la gioia di alzare le braccia al cielo soto la Maratona. Sta arrivando anche quel giorno, magari domani contro il Monza.

I precedenti al Dall’Ara contro i Brianzoli

Detto che l’anno scorso il Monza era in B, i precedenti al dall’Ara sono i seguenti:

2024-2025

La partita contro il Monza si giocò sabato 18 gennaio alle 15 (dati Transfermkt). Finale 3 a 1, con gol (in ordine) Maldini, Castro, Odgaard e Orsolini. In quel momento i rossoblù erano al settimo posto in classifica. Quella partita fu vista da 23.381 spettatori.

2023/2024

La partita si giocò sabato 13 aprile alle 20.45 (dati Transfermkt). Finale 0 a 0. In quel momento i rossoblù erano al quarto in classifica. Quella partita fu vista da 26.903 spettatori. Ma quella partita vedeva sulla nostra panchina Thiago Motta, mentre sulla panchina del Monza il nostro attuale allenatore, Raffaele Palladino. Che domani, speriamo, metterà in difficoltà la sua ex squadra.

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