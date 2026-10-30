Bologna-Monza: il ritorno dell’Orso

L’Orso è tornato e domani sarà sicuramente in panchina e questa è la prima buona notizia. Dicevamo nell’articolo precedente che ci saranno oltre 25mila spettatori per la gara di domani, contro il Monza. Una gara che ha molti punti di interesse e non solo perchè viene dopo l’entusiasmante vittoria a Milano, contro il Milan.

Il ritorno dell’Orso

Da ieri in gruppo, Riccardo Orsolini è uno dei leader di questa squadra, il miglior realizzatore “storico” e uno dei capitani. E quando è in giornata è l’imprevedibilità fatta persona, che inventa gol incredibili. Domani, molto probabilmente, partirà dalla panchina, perchè Palladino non lo vorrà rischiare fin da subito, inserendolo a gara in corso.

Orso manca dall’11 ottobre, quando si giocò la gara vittoriosa contro il Lecce, dove Riccardo segnò un gol in rovesciata. Un suo marchio di fabbrica (già visto, per esempio, al Dall’Ara contro l’Inter all’ultimo minuto), che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti italiani più prolifici. Una cosa che ci permettiamo di segnalare che l’ultima vittoria al Dall’Ara fu il 12 aprile 2026, proprio contro il Lecce. E anche in quell’occasione, l’Orso segnò l’ultimo gol, quello del due a zero, all’ultimo respiro.

Intanto Orsolini mette nel mirino il Monza

Si perchè il Monza, nel suo piccolo, ha in Orsolini la sua bestia nera. Nel campionato 2024-25 la partita contro il Monza si giocò sabato 18 gennaio alle 15 (dati Transfermarkt). Il risultato Finale fu di 3 a 1, con gol (in ordine) di Maldini, Castro, Odgaard e proprio Orsolini. In quel momento i rossoblù erano al settimo posto in classifica.

Non solo: anche in Coppa Italia di quella stagione, contro il Monza l’Orso entrò a referto nel 4 a 0, segnando il 2 a 0. Poi dovette uscire per un problema al flessore, rimediato proprio nell’azione del gol.

Infine va ricordato anche lo confronto di 4 anni fa esatti: il 31 ottobre 2022, a Monza però. Anche in questo caso, dalla panchina, Orso lasciò il segno. Fu suo il 1 a 2 finale, uno dei primi successi del neo allenatore Thiago Motta.

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