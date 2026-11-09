Bologna, l’intuizione di palladino: al Tardini con quattro esterni

Il pomeriggio emiliano si accende subito di una tensione inaspettata. La partita del Parma si complica notevolmente fin dalle prime battute, a causa di un episodio chiave e severo che costringe i crociati a inseguire con l’uomo in meno già dall’alba dell’incontro. Palladino non resta a guardare e capisce immediatamente che, avendo a disposizione una risorsa così preziosa e un vantaggio numerico di tale portata, non può permettersi di lasciarsela scappare.

Come fotografato oggi dal giornalista Claudio Beneforti su Stadio, il tecnico stupisce tutti ridisegnando con coraggio l’assetto della squadra nel corso della ripresa al Tardini.

Corsa e qualità con quattro esterni

La vera intuizione della ripresa risiede nell’audace schieramento di un modulo altamente offensivo che unisce dinamismo e tecnica sopraffina. L’ingresso obbligato di Mbangula al posto di Miranda, costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare, apre la strada a una vera e propria rivoluzione tattica.

Dentro Mbangula e Cambiaghi, affiancati intelligentemente a Orsolini e Bernardeschi. Questa scelta coraggiosa e spregiudicata permette di non dare alcun punto di riferimento ai difensori avversari, costringendo il Parma a subire una pressione asfissiante e a dover raddoppiare costantemente la densità in zona palla. La squadra rossoblù non rinuncia affatto alla qualità, trovando nei suoi esterni un mix perfetto di freschezza atletica e invenzioni geniali.

Il sigillo finale e il trionfo del Bologna di Palladino

La strategia di mischiare le carte in tavola e puntare su quattro esterni offensivi più Odgaard paga oltre le più rosee aspettative della vigilia. La fluidità della manovra si concretizza prima nel gol splendido di Theate, lesto a farsi trovare pronto e a capitalizzare al massimo un assist illuminante, e poi nel raddoppio firmato da Orsolini dagli undici metri. Il capolavoro tattico dell’allenatore si chiude così con un successo netto e meritato, confermando che il coraggio paga sempre e che la profondità della panchina può sbloccare anche le partite più spigolose e bloccate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook