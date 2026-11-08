Bologna FC
Pall@dino – Il Pallagioco
Chi se la sente di dire che il Pallagioco di Palladino è meno efficace, di quando in panchina c’erano Thiago Motta e Vincenzo Italiano? Forse potrà sembrare meno spettacolare quello attuale delle trame dei suoi predecessori, forse. Ma se uno schema di gioco, per quanto meno favoloso, porta punti e “sicurezze” a coloro che sono in campo, possiamo dire che comunque la strada è giusta.
Abbiamo quindi preso in considerazione tutte le undicesime giornate degli ultimi 5 anni, per provare a confrontare, in punto efficacia in primis, i vari moduli di gioco. Non abbiamo delle certezze sui risultati che verranno, ma vogliamo provare a rispondere alle domande che vedono un filo di scetticismo sul gioco (e quindi l’efficacia) di Palladino.
Anno 2022/23 – Thiago Motta – Undicesima giornata: 10 punti
Quel campionato segnò l’arrivo (cambio) di Thiago Motta al posto dell’indimenticato Sinisa Mihajlovic. Lo spartiacque fu la partita con lo Spezia (quinta) dove la società decise l’esonero per l’allenatore serbo. La partita successiva vide in panchina Luca Vigiani e Paolo Magnani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: fu 2 a 1. E fu solo alla settima che Thiago Motta diventò l’allenatore del Bologna, portandolo alla fine al nono posto con 54 punti.
L’undicesima partita fu giocata al Dall’Ara contro il Lecce (2-0) da: Skorupski, Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso, Medel, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Barrow, Arnautovic.
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