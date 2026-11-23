In Bologna-Udinese, la serata si accende subito sul ritmo spezzettato di ventiquattro falli fischiati, un dato ben sopra la media stagionale di Marinelli, abituato a viaggiare intorno ai 19,50 a gara. Alla sua terza apparizione stagionale in Serie A, il direttore di gara si guadagna una prova sufficiente.

I cartellini estratti sono tre — a fronte di una media precedente di 4,50 ammonizioni a incontro e ben nove sanzioni nei due precedenti impegni — senza contare il giallo sventolato a Zanetti. Come fotografato oggi dal giornalista Edmondo Pinna su Stadio, il dettaglio più pittoresco resta la lentezza con cui l’arbitro argomenta le proprie scelte: il lungo scambio tra richiami e parole con Bernardeschi e Solet assume i contorni epici di un lungometraggio che non finisce più.

Quel braccio teso che fa tremare l’area friulana

L’unico vero snodo ad alta tensione nell’area dell’Udinese arriva quando Bernardeschi brucia i tempi su una giocata di Zortea, sfilandogli davanti. Abankwah lo trattiene leggermente sul braccio sinistro e l’attaccante va a terra. L’arbitro non ravvisa un contatto tale da giustificare il penalty, lasciando correre, ma il difensore friulano ha corso un rischio enorme. Sul fronte opposto, la rete di Zortea nasce invece su binario pulito: Cambiaghi imbecca Theate, ampiamente in gioco, il cross viene raccolto da Odgaard che resta dietro la linea del pallone e tutto si sviluppa regolarmente.

Scintille disciplinari e sala Var tranquilla

La gestione disciplinare si apre presto con l’ammonizione a Palma su Cambiaghi. Più avanti, dopo una mezza rissa, scatta il giallo per Solet e Bernardeschi, maturato tra richiami ripetuti, parole scambiate, la reazione dell’attaccante che si volta e un ulteriore avvertimento prima della sanzione definitiva. Dietro gli schermi, Santoro al Var non deve fronteggiare tempeste, limitandosi a controlli di routine. Una direzione senza crolli clamorosi, scandita da lunghi conciliaboli ma tenuta in carreggiata fino al triplice fischio.

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