Nadir Zortea si mangerà le mani quando, domani di fronte alla televisione, riguarderà insieme a staff e compagni la gara del Dall’Ara tra Bologne e Udinese e vedrà la sua partita. Una prestazione la sua che è è fatta soprattutto di due momenti salienti.

Il primo, quasi allo scadere del primo tempo, il gol che porta avanti i rossoblù. Il secondo momento è quello della sua imprecisione nel controllo che regala a Zaniolo palla a spazio per involarsi verso la porta di Skorupski e pareggiare i conti. Due situazioni che raccontano l’esperienza dell’esterno ex Atalanta, Frosinone e Cagliari, caratterizzata da pochi alti e diversi bassi.

Il vantaggio di Zortea: il gol “perfetto” della difesa a tre

Il gol dell’1-0 del Bologna contro l’Udinese, al di là del risultato finale rappresenta una fotografia delle idee di Palladino e di quanto il tecnico voglia sfruttare gli esterni all’interno del proprio sistema di gioco. Zortea, in questo caso, si era trovato nella posizione giusta per sfruttare l’azione offensiva rossoblù, sviluppata a sinistra da Theate e Cambiaghi.

Una situazione che, per l’esterno, sembrava poter rappresentare il punto di partenza di una gara da protagonista. Il gol, arrivato in un momento decisivo del primo tempo, aveva infatti permesso al Bologna di sbloccare il risultato e indirizzare la partita e magari dando fiducia al giocatore che vissuto un anno e mezzo complicato in rossoblù.

L’errore su Zaniolo: una leggerezza che costa caro

Poi, però, arriva l’episodio che cambia tutto. Un controllo impreciso, una palla persa in una zona pericolosa e Zaniolo che non deve fare altro che approfittarne. L’attaccante dell’Udinese si apre la strada verso Skorupski e ristabilisce la parità, punendo un errore che Zortea avrebbe voluto evitare. L’ennesima leggerezza individuale della stagione felsinea.

È proprio qui che si concentra il peso della sua partita: da una parte la soddisfazione per aver siglato il vantaggio, dall’altra la responsabilità di un episodio che ha rimesso in discussione quanto costruito. Per un giocatore chiamato a garantire spinta, equilibrio e attenzione nelle due fasi, la differenza tra una prestazione positiva e una da dimenticare può passare anche da un singolo pallone.

Zortea avrà modo di rivedere tutto, analizzare l’errore e ripartire. Ma il contrasto tra quei due momenti resterà inevitabilmente il simbolo della sua gara e la perfetta descrizione del suo periodo sotto le Due Torri finora.

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