Bologna, Mudingayi duro: «Dai rossoblù ci si aspettava di più. Ora importante finire bene»

Sono tanti gli ex giocatori del Bologna che in queste ore stanno esprimendo la loro opinione sulla stagione rossoblù, tra questi c’è anche Gaby Mudingayi. L’ex mediano rossoblù ha rilasciato una brevissima intervista a TuttoCagliari.net a proposito della gara contro il Cagliari.

La sfida casalinga è l’ultima occasione del Bologna di provare ad attaccare la 7^ posizione in classifica, che potrebbe valere l’Europa se la Lazio non vincesse la Coppa Italia. E più nello specifico varrebbe il controsorpasso (temporaneo) dei rossoblù sui biancocelesti, all’ottavo posto in classifica.

La posizione immediatamente dietro le squadre che vanno in Europa dovrebbe valere l’accesso diretto agli ottavi di finale della prossima Coppa Italia. A condizione comunque che la Lazio, se arrivasse fuori dalle prime otto, non vinca la coppa nazionale.

Bologna, troppi alti e bassi!

Mudingayi alla vigilia della gara con il Cagliari non è stato tenero con il Bologna. Il centrocampista ritiene che i felsinei abbiano avuto troppi alti e bassi: «Non c’è dubbio. Da Orsolini e compagni quest’anno ci si aspettava molto di più. Ma la stagione è andata come è andata».

Un giudizio molto duro critico, ma che spiega le aspettative che c’erano sui rossoblù. Gaby ha poi aggiunto in vista della gara di domani e non solo: «Ora però Italiano sa benissimo che è auspicabile concludere il campionato nel migliore dei modi, anche se non ci sono veri e propri obiettivi da raggiungere».

Rispetto verso il pubblico

L’ex centrocampista, tra le altre anche dell’Inter, guarda a questo finale anche in favore del pubblico rossoblù: «Bisogna finire bene anche perché c’è sempre una tifoseria da rispettare e da onorare (domani saranno quasi 30 mila allo stadio, ndr). In più i calciatori sono consapevoli del fatto che in questo periodo dell’anno è fondamentale mettersi in vetrina e dimostrare il proprio valore in vista della stagione ventura».

Bologna-Cagliari, una sfida senza ansie

In vista della gara di domani alle 12:30, il mediano belga si aspetta una gara senza troppe pressioni. Il Bologna ha sì degli obiettivi, come l’ottavo posto, ma non sono così pressanti come le coppe europee. Dall’altra il Cagliari è ormai quasi salvo e quindi molto sereno.

Il pensiero dell’ex rossoblù: «Domenica assisteremo a una gara priva di pressioni e di ansie da classifica. Il che tra l’altro fornirà a Italiano e a Pisacane l’occasione di lanciare alcuni giovani che finora non hanno trovato grande spazio in serie A. Di questi tempi in Italia si parla tanto di valorizzazione dei prospetti futuribili, no? Ecco, ora che alcune formazioni non hanno quasi più niente da chiedere al campionato gli allenatori potranno mettere alla prova i loro talenti in erba, magari indigeni».

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