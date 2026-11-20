Ci sono immagini che sembrano cucire insieme il tempo, riportando a galla emozioni che sembravano custodite solo negli album di famiglia. A Bologna la celebrazione dei venticinque anni con Macron ha trasformato una ricorrenza societaria in un viaggio sentimentale, riportando alla luce il legame nato nel 2001 dopo l’addio a Diadora e Umbro.

La divisa celebrativa — pensata per scendere in campo contro l’Udinese e proposta in edizione limitata di sole 2001 maglie — unisce il fascino di quell’annata indimenticabile, sfiorò la Champions e conquistò l’Europa, alle suggestioni dell’era Saputo. Come fotografato oggi dal giornalista Davide Centonze su Più Stadio, posare fianco a fianco con Riccardo Orsolini ha restituito ai tifosi l’incanto di due numeri sette uniti da un passaggio di testimone carico di affetto.

Due caratteri diversi sotto lo stesso cielo: Nervo e Orsolini

Nel racconto di Carlo Nervo emerge tutta la sincerità di chi non ha mai dimenticato cosa significhi vestire quei colori, ammettendo con schiettezza la commozione per aver ritrovato una casacca così legata alla sua storia. Sul piano tecnico, l’ex esterno riconosce con un sorriso le differenze rispetto a Orsolini: lui più legato alla fatica, alla doppia fase e alla corsa, l’attuale numero sette più offensivo, dotato di maggiore qualità e fiuto del gol.

Eppure, osservando il presente, Nervo vede un gruppo compatto e una squadra vera, capace di mandare in gol tanti interpreti e di mettere chiunque in difficoltà, anche grazie all’impatto convincente di Palladino e a una scelta coraggiosa della dirigenza.

La promessa sulle presenze e un amore intatto

Lo sguardo di Nervo si allarga poi verso ciò che verrà, con una previsione che sa quasi di profezia calcistica. Il traguardo delle 417 presenze resta un punto fermo della sua memoria, mentre Orsolini avanza a quota 314 con la promessa di raggiungerlo un giorno per ricevere una maglia autografata.

Per l’ex beniamino rossoblù, il numero sette ha già dimostrato di meritare la Nazionale e di poter continuare a scalare la storia del club. Ma al di là dei numeri e delle statistiche, resta intatto il sentimento verso la città e il suo pubblico: Bologna, per Nervo, non è solo un ricordo luminoso, ma una casa che continua a battere nel cuore ogni giorno.

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