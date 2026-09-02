Bologna, il nodo è il gol: tanto gioco ma zero reti

Il problema principale del Bologna in questo avvio di campionato riguarda l’evidente assenza del gol. Sia nella sfida contro la Lazio che nell’ultimo turno contro l’Atalanta, la formazione rossoblù meritava decisamente di più per la mole di gioco prodotta. I dati testimoniano in modo inequivocabile questa sproporzione: la squadra ha collezionato 30 tiri totali e 3,62 expected goals senza tuttavia segnare.

Un digiuno storico da interrompere

Un avvio con due giornate consecutive senza gol rappresenta un dato estremamente allarmante che non si registrava addirittura dal 2018, quando sulla panchina emiliana sedeva Filippo Inzaghi. Sebbene i primi automatismi del nuovo tecnico comincino a vedersi con chiarezza e la squadra risponda perfettamente sul piano della prestazione e del possesso palla, nei metri decisivi è mancata la stoccata vincente.

Non sono bastati il gioco fluido e i continui inserimenti: la compagine si è ritrovata a essere bella ma sterile, proprio come ricordava spesso Sinisa Mihajlovic nei momenti di difficoltà offensiva.

Attaccanti sotto esame

Per invertire la rotta si richiede un cambio di passo immediato da parte degli esterni d’attacco e soprattutto delle prime punte. In vista del prossimo appuntamento di campionato, che vedrà i rossoblù impegnati nel derby emiliano contro il Sassuolo, la vittoria diventerà d’obbligo.

Come riportato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, tra le note più liete figurano Nicolò Cambiaghi e Federico Bernardeschi, apparsi senza dubbio tra i più ispirati sul piano delle giocate individuali pur senza trovare la via del gol.

Più in difficoltà compaiono invece i centravanti: Roberto Piccoli mostra una condizione fisica migliore rispetto ad Artem Dovbyk, ma entrambi sono risultati ancora poco puntuali ed efficaci al momento della conclusione in porta.

Nuove risorse per trovare il gol

In questo scenario si inserisce anche l’innesto del nuovo acquisto Mbangula, chiamato ad aumentare il tasso di imprevedibilità sulla fascia sinistra per colmare la pesante assenza di Rowe. La squadra ha dimostrato di avere un’ottima struttura e la capacità di costruire occasioni in serie; tuttavia, per voltare pagina e trasformare il bel gioco in punti reali, serviranno molta più precisione e cinismo davanti al portiere avversario.

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