Mbangula a Bologna: il belga torna in Serie A e ritrova Tedesco

Il Bologna ha scelto Samuel Mbangula: due milioni per il prestito oneroso, dodici per l’eventuale riscatto al termine della stagione. Una formula che consente al club rossoblù di mettere alla prova un giocatore di 22 anni che conosce già la Serie A, ma che nell’ultima stagione in Bundesliga non ha trovato la continuità sperata.

Arrivato ieri all’Isokinetic intorno alle 11:00 per effettuare le visite mediche, Mbangula è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con i colori rossoblù.

Chi è Samuel Mbangula, il nuovo esterno del Bologna?

Samuel Mbangula è approdato per la prima volta in Italia nel 2020 grazie alla Juventus. Allora quasi maggiorenne, è cresciuto calcisticamente tra settore giovanile e Next Gen bianconera. Il debutto in prima squadra è arrivato alla prima di campionato nella stagione 2024/25 sotto la guida di Thiago Motta. Esordio da titolare con gol e assist contro il Como: non poteva iniziare in modo migliore. La stagione di Mbangula si è poi chiusa con 32 presenze tra tutte le competizioni, 4 gol e 5 assist.

Nuovo capitolo, stessi personaggi: Mbangula ancora con Tedesco

Con la maglia rossoblù, Samuel Mbangula vuole ripartire da lì, ancora sotto la guida di Domenico Tedesco. Fu proprio il nuovo tecnico del Bologna a convocarlo per la prima volta con la Nazionale del Belgio nel 2024 per le sfide di Nations League contro Italia e Israele. Un nuovo inizio in un campionato conosciuto e con un allenatore che già due anni fa aveva creduto in lui.

Mbangula, oggi l’allenamento individuale

Mbangula è un esterno offensivo che può giocare a sinistra, cercare l’uno contro uno e rientrare sul piede forte per calciare, oppure occupare la fascia opposta. Starà a Tedesco decidere come e quanto impiegarlo. Come riporta Dario Cervellati su Stadio, oggi il giocatore tornerà a Casteldebole per svolgere una seduta di allenamento individuale. Da domani si allenerà con il resto del gruppo, che ha già avuto modo di conoscere nelle scorse ore.

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