Saputo mette in vendita il CF Montréal e si concentra sul nuovo stadio del Bologna

Una scelta dolorosa, quella del patron rossoblù Joey Saputo: l’imprenditore italo-canadese ha infatti deciso di cedere l’altro club di sua proprietà, il CF Montréal, per poter dedicarsi completamente alla realizzazione del nuovo stadio di Bologna (la struttura moderna e polifunzionale che sorgerà in zona Fiera e che ospiterà sia le partite casalinghe della società felsinea che eventi di vario tipo).

Il patron Joey Saputo: «Il Montréal ha bisogno di nuovi proprietari ma non voglio che emigri»

La costruzione del futuro impianto, che condividerà molte caratteristiche con la nuovissima Unipol Hall, richiederà un investimento da 300 milioni di euro. La maggior parte dei fondi arriveranno proprio dai due proponenti, ovvero l’Ente Fiere e lo stesso Joey Saputo. L’ambizioso progetto, attesissimo da molti cittadini bolognesi, richiederà dunque le attenzioni del presidente rossoblù per un po’ di tempo.

È anche per questo motivo che il CF Montréal, militante nella MLS americana, è ora in vendita. Ne danno notizia Matteo Dalla Vita sulla Gazzetta dello Sport e Dario Cervellati sul Corriere dello Sport – Stadio, i quali riportano le parole di Saputo. «È arrivato il momento di trovare nuovi proprietari – ha dichiarato – È stata la decisione più difficile della mia vita». Saputo, infatti, è stato alla guida del Montréal da più di trent’anni.

La decisione di vendere, però, non dipende solamente dagli impegni bolognesi, ma anche dalle difficoltà riscontrate ultimamente dalla squadra del Québec, arrivata ultima nella Eastern Conference. «È il frutto di un’attenta e ponderata riflessione sulla situazione attuale e, soprattutto, sulle opportunità che si prospettano per il club – aggiunge l’imprenditore, che comunque ha preso l’impegno di vendere a qualcuno in grado di mantenere la sede della squadra a Montréal – Spero di trovare qualcuno che condivida l’impegno per questa città e che garantisca la sua permanenza qui per molti anni».

Il punto sul nuovo stadio di Bologna

E il nuovo stadio situato nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano a che punto è? «Stiamo lavorando e siamo alla ricerca di partnership che ci consentano di realizzare un’opera che cambierà il quadrante urbano di riferimento: stiamo trovando disponibilità» aggiunge l’ad del Bologna Claudio Fenucci.

Intanto, però, sono nate nuove polemiche, sollevate dopo la pubblicazione del primo rendering del futuro impianto. In base al modello presentato in occasione dell’Eima, l’impianto presenta una zona boschiva e un gruppo di fabbricati di nuova costruzione, verosimilmente abitazioni. Il nuovo candidato sindaco Giovanni Favia è critico: «È emerso un rendering dove appaiono case e palazzi attorno all’area del nuovo stadio in Fiera. Il Comune chiarisca se questo è il progetto ufficiale. Se non lo è, spieghi perché sono circolate immagini che disegnano un pezzo di città senza che nessuno ne abbia mai discusso pubblicamente. Non vorremmo che lo stadio diventasse il cavallo di Troia di una speculazione immobiliare, usando la passione dei tifosi come pretesto per trasformare un intero quadrante della città, senza un confronto pubblico».

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