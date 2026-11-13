Bologna o Roma: quale futuro per Artem Dovbyk

Può dirsi che il prestito del Artem Dovbyk sia stata la mossa giusta per il Bologna? Questo lo dicono i numeri e lo vede anche la Roma, che sta valutando un possibile colloquio con i rossoblù per risolvere la situazione dell’attaccante. Dobbiamo ricordare che Dovbyk, quest’estate, è passato in prestito al Bologna, dalla Roma, con la clausola di riscatto a 17 milioni.

Il problema è evidente e la soluzione potrebbe arrivare a breve, perchè la Roma ha già capito che il riscatto molto probabilmente non avverrà. D’altra parte la società giallorossa potrebbe non voler riportare a casa un giocatore che non è presente nel “piano di gioco” di Gasperini.

L’arrivo di Dovbyk a Casteldebole

Alte erano le aspettative rossoblù sull’arrivo dell’attaccante ucraino Dovbyk a Casteldebole. Queste aspettative erano date per le sue prestazioni avute con il Girona nella stagione, in Liga, 2023/24 (dove segnò 24 gol e fu capocannoniere). nelle stagione 2023-2024 della Liga). La stagione successiva fu acquistato dalla Roma per 43 milioni, dove segnò 17 reti nella sua prima stagione giallorossa. Dobbiamo inoltre ricordare che è arrivato in rossoblù, dopo uno stop di 6 mesi per un intervento muscolo-tendineo alla spalla.

Il Bologna auspicava in pronto recupero psico fisico del giocatore ucraino, con la possibilità di avere una pedina importante nel reparto di attacco.

In realtà, nonostante l’arrivo di Palladino e la sua eccellente gestione del gruppo, Artem non ha recuperato posizioni nelle gerarchie e non ha trovato spazio e minutaggio.

Le statistiche lo dimostrano: nella sua annata in rossoblù ha totalizzato solo 105 minuti in 5 presenze. E solo 21 minuti scarsi in 2 presenze con Palladino in panchina, segnando solo un gol contro il Sassuolo.

Con il mister napoletano, per il momento, il destino di Dovbyk parrebbe quello di non essere ancora fra i titolari. Perchè i 7 minuti con il Monza, nonostante le assenze di Piccoli ed Enem, segnalano ancora scetticismo verso il la funzionalità del giocatore, per ambire al ruolo di titolare.

A differenza di Odgaard che dopo un periodo necessario per il recupero della forma fisica, Palladino l’ha rilanciato centravanti titolare. Dovbyk è cosi, nei fatti, diventato la quarta punta, come sottolineato da Marcello Giordano nel Resto del Carlino.

Le trattative durante il calciomercato estivo e l’attuale pressing della Roma sul Bologna per Dovbyk

Come contropartita per l’acquisto di Santiago Castro da parte della Roma, il Bologna ha preso in prestito Dovbyk, per sostituirlo al centro dell’attacco. Il suo stipendio di base in giallorosso era oltre 3 milioni di euro, compenso ritenuto eccessivo dal Bologna. Per questo l’accordo è stato riformulato con la Roma, dove i rossoblù si accollavano 2,5 milioni mentre i restanti 500mila erano a carico dei Giallorossi.

Nonostante questo sforzo economico della Società rossoblù, la resa non è pari alle aspettative cresciute quest’estate sotto le due torri. Per questo il club della capitale ha percepito una possibile chiusura dei rapporti tra il giocatore e il Bologna.

Data la situazione la Roma insiste per poter discutere con il club bolognese e arrivare a una soluzione soddisfi sia Società che giocatore. Se nelle prossime tre settimane il giocatore non riuscirà a risalire le gerarchie di Mister Palladino, è possibile una ritorno a Roma del giocatore, con una possibile svalutazione del suo cartellino.

Per la scorsa tornata di convocazioni, Dovbyk aveva deciso di rimanere a Casteldebole per lavorare in maniera intensiva e ritrovare il suo spazio nel Bologna.

Ma la chiamata della sua Nazionale è stata, infine, accettata e Artem è partito per il ritiro. Il 29enne vuole sfruttare questa occasione nelle prossime partite contro Irlanda del Nord e Georgia, per ritrovare la sua dimensione di forte attaccante.

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