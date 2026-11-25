Oggi Juan Miranda testerà le sue condizioni per un verdetto finale, ma le probabilità di vederlo titolare a Venezia diminuiscono. Il ragazzo è sulla via del recupero per tornare sul tappeto erboso dopo poco più di due settimane fermo. Nonostante, se i test finali restituiscono al Bologna risultati poco positivi, allora sarà più probabile vederlo in panchina, con la possibilità di subentrare a gara iniziata.

Miranda rischia la titolarità, Palladino potrebbe pensare a un piano B

Dopo l’assenza agli allenamenti di ieri, il difensore spagnolo oggi dovrebbe tornare ad allenarsi coi rossoblù, svolgendo solo parte del programma. Domani invece potrebbe riprendere l’allenamento regolarmente, restandogli così solo il giovedì come giorno di preparazione prima della trasferta in Laguna, giornata di rifinitura invece per i suoi colleghi.

Come scritto su Il Resto del Carlino, con questo scenario, Miranda potrebbe tornare tra i convocati ma non da titolare. Palladino quindi si trova a dover ideare un piano B per la trasferta al Penzo: potrebbe chiedere a Cambiaghi e Bernardeschi di dividersi la fascia sinistra, oppure puntare sul terzino sinistro Alhassane e farlo titolare.

Il mister deve risolvere lo stesso dubbio della scorsa sfida contro l’Udinese, dove aveva tatticamente utilizzato entrambe le opzioni: nel primo tempo ha adattato Bernardeschi su tutta la fascia sinistra, con Cambiaghi alto davanti a lui sulla stessa corsia; nel secondo tempo è subentrato a Orsolini l’ex Real Oviedo, spostando in avanti gli esterni offensivi.

In vista di Venezia, se il verdetto di Miranda dovesse confermare un rientro in gruppo a pieno ritmo, allora resterebbe qualche probabilità di vederlo titolare, altrimenti Palladino potrebbe ricorrere alla soluzione B.

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