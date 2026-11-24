Di seguito, trovate le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Calciomercato Bologna FC

Tra le principali notizie di oggi ci sono quelle che riguardano il calciomercato del Bologna, in vista dell’imminente finestra invernale dedicata alle trattative e agli accordi di gennaio 2027. Per quanto concerne il possibile prolungamento di contratto di Miranda, sono positivi i primi rumors, in seguito alle dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù, Marco Di Vaio. Nel frattempo, il Bologna sembra aver messo nel mirino l’attaccante classe 1999 del Valencia, Hugo Duro. Non finisce qui, perché i rossoblù sembrerebbero essere interessati al talentuoso trequartista Benjamin Nygren, di proprietà del Celtic. Lo svedese classe 2001 è arrivato in Scozia a luglio 2025 dal Nordsjaelland per 1,5 milioni di euro.

Trovate qui le ultime notizie relative a Juan Miranda, sul fronte rinnovo.

Qui la notizia che riguarda l’attaccante Hugo Duro.

Qui, il Bologna sulle tracce del talentuoso svedese Nygren: non è l’unica squadra di Serie A interessata.

Bologna FC – Difesa e recuperi dall’infermeria

Il Bologna è nella parte sinistra della classifica anche per quanto riguarda la difesa: la retroguardia rossoblù è in effetti, tra le prime dieci del campionato. In tutto ciò, Heggem è tornato ad allenarsi a Casteldebole dopo la mancata convocazione per la sfida contro l’Udinese, Miranda prova il recupero lampo per la trasferta nella laguna di Venezia, mentre Enem ne avrà ancora per diverse settimane.

Qui trovate il dato sulla difesa del Bologna FC.

Qui tutti i dettagli sullo stop di Enem.

Heggem nuovamente in gruppo e arruolabile per la trasferta di Venezia.

Situazione Miranda: ce la fa per Venezia?

Metodo Palladino

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna e la conseguente striscia positiva di risultati è sicuramente uno dei meriti del neo allenatore rossoblù. Punti, vittorie e prestazioni sono il fiore all’occhiello della sua squadra. Abbiamo così raccolto dei dati che esaminassero il coinvolgimento della rosa.

Qui la nostra disamina sul metodo di Palladino.

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