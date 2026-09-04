Bologna, oltre 25mila tifosi per la sfida contro il Sassuolo

Il Bologna di Domenico Tedesco si prepara ad affrontare il Sassuolo al Dall’Ara davanti a oltre 25mila spettatori. Sarà la seconda partita casalinga per i rossoblù dopo il debutto contro la Lazio, quando sugli spalti si presentarono oltre 28mila tifosi. Ci sono ancora due giorni per vedere crescere il numero di spettatori presenti domenica 6 settembre alle 18:00 per la sfida contro i neroverdi di Aquilani: l’obiettivo è avvicinare il dato dell’esordio stagionale.

Verso Bologna-Sassuolo, il tifo non si smentisce mai

I tifosi del Bologna sono una presenza consolidata nel panorama della Serie A. La scorsa stagione è stata emblematica. Il club rossoblù, infatti, aveva chiuso all’ottavo posto per media spettatori con 27.742 presenze a partita. Anche quest’anno si parte da una base di oltre 20mila abbonati, a testimonianza di un legame che va oltre i risultati della squadra in campo.

Il Dall’Ara deve tornare ad essere un fortino

La stagione del Bologna sotto la guida del nuovo tecnico Domenico Tedesco è partita in salita. Due giornate, due sconfitte per 1-0, per lo più immeritate sulla carta. Domenica contro il Sassuolo la passione della tifoseria sugli spalti proverà a dare una spinta. L’obiettivo primario sarà sbloccare la zona della porta e trovare il primo gol stagionale, solo così si potrà puntare anche alla prima vittoria. Fondamentale trasformare l’entusiasmo del Dall’Ara in tre punti: per anni è stato un fortino, ora serve ricostruire mura alte e solide. Come scrive l’edizione odierna di Stadio, il Bologna va a caccia della sua prima gioia stagionale e il suo pubblico è pronto a spingerlo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook