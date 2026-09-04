Verso Bologna-Sassuolo, fuori Orsolini e El Azzouzi: il piano di Tedesco

Il volto di Riccardo Orsolini si rivedrà solo dopo la sosta nazionali. Questa la sentenza degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di ieri: lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero attorno alle tre settimane. Morale, Orso salterà le prossime tre giornate di Serie A contro Sassuolo, Napoli e Torino.

Bologna, Riccardo Orsolini si ferma

L’esterno d’attacco del Bologna aveva già capito che il guaio fisico fosse serio durante la partita contro l’Atalanta di lunedì sera. In campo, infatti, aveva mimato il gesto dello strappo. Tre giornate ai box, poi altre tre settimane di pausa per via della sosta nazionali. Orsolini tornerà a disposizione di Domenico Tedesco solo per la trasferta di Lecce, dove si giocherà il posto da titolare sulla fascia destra con Federico Bernardeschi.

Verso Bologna-Sassuolo: punti di forza e debolezza

Nel frattempo, continuano gli allenamenti del Bologna in vista della prossima sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo di Domenico Tedesco e dei suoi ragazzi sarà quello di aggiungere concretezza a un gioco che, nell’ultima sfida contro l’Atalanta, ha soddisfatto. Le qualità che il Bologna ha espresso a Bergamo hanno mandato segali positivi, ora serve fare un passo avanti e sbloccare anche la zona della porta. Nelle prime due giornate il Bologna è rimasto a secco di gol, un trend che deve cambiare se si vogliono vincere le partite.

Proseguono gli allenamenti a Casteldebole: ai box anche El Azzouzi

Come scrive Dario Cervellati sui Stadio, l’attacco è il reparto chiamato alla svolta, ma anche il contributo del centrocampo dovrà essere maggiore. Questi gli aspetti su cui lavorerà l’allenatore nei prossimi giorni, a partire da oggi. I rossoblù si alleneranno alle ore 10:00 a Casteldebole.

Allenamento differenziato per Ousssama El Azzouzi, ai box dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Anche per lui l’attesa sarà lunga: dovrebbe tornare a disposizione dell’allenatore solo dopo la sosta di campionato.

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