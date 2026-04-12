Tutti con l’Orso, serve il gol per uscire dal letargo

Bologna – Lecce al Dall’Ara si è giocata lo scorso anno a novembre e a deciderla fu’ proprio Riccardo Orsolini con un gol di testa su assist di Miranda. Non certo il suo marchio di fabbrica, ma al tempo l’Orso segnava in tutti modi, oggi invece gli basterebbe trovare la rete per uscire da un momento no che va avanti da troppo.

Per il Bologna e per Orsolini

Un gol che varrebbe tanto sia per il numero 7 rossoblù che, ovviamente, per il Bologna stesso. Italiano a destra ha trovato un Bernardeschi capace d’incidere e quasi mascherare il “letargo” dell’Orso, ma a primavera ormai iniziata c’è bisogno di ritrovare quello che negli ultimi anni è stato il bomber felsineo.

Il ragazzo di Ascoli Piceno vede arrivare sullo sfondo i trent’anni e con un contratto in scadenza a giugno 2027 ha bisogno di ritrovarsi il prima possibile. A Bologna e dal Bologna continua a non mancargli la fiducia, per quello che ha fatto negli ultimi anni e per quanto lo si sia aspettato in quelli ancora prima.

Le parole di Fenucci

A sottolineare l’importanza di Orsolini nel e per il Bologna è stato lo stesso Claudio Fenucci che lo ha definito pubblicamente un simbolo rossoblù. L’AD della società ha parlato di un rapporto speciale tra il ragazzo e la società, sottolineando come la volontà rimanga quella di trovare un accordo anche per il rinnovo. Al momento la discussione tra le parti starebbe andando avanti e il futuro schiarirà le idee.

Fenucci ha sottolineato anche l’importanza dell’ottavo posto e di come, se anche l’anno prossimo non ci dovessero essere competizioni Europee da giocare, non cambierà la volontà di stare in alto. «Non ridimensioneremo le nostre ambizioni, vogliamo mantenere la continuità delle ultime stagioni». Dichiarazioni non certo banali, sopratutto se rilasciate da una figura così importante e influente del club.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

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