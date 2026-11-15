Bologna, tra sogni azzurri e la marcia di Orsolini

Quando un calciatore professionista si prefissa un traguardo particolarmente ambizioso, finisce quasi sempre per raggiungerlo con la forza della determinazione e del lavoro quotidiano. È esattamente questa la traiettoria che sta contraddistinguendo la stagione di Riccardo Orsolini deciso più che mai a mantenere con costanza la doppia cifra nella classifica dei marcatori.

L’obiettivo primario del giocatore è confermarsi fermamente come il calciatore italiano attuale più prolifico dell’intero torneo, dimostrando una continuità di rendimento che in passato era mancata o era apparsa discontinua. Superati definitivamente i fastidi fisici e i problemi muscolari che ne avevano condizionato il cammino nella passata annata, l’attaccante rossoblù punta dritto verso nuovi orizzonti di gloria.

Il duello tattico e la convivenza con Bernardeschi

All’interno della complessa scacchiera tattica disegnata per i felsinei, la convivenza sul terreno di gioco tra Orsolini e il compagno Federico Bernardeschi rappresenta un tema tecnico di cruciale importanza per equilibrare la squadra. Come fotografato oggi dal giornalista Claudio Beneforti sulle colonne di Stadio, i due esterni offensivi possiedono la straordinaria intelligenza calcistica necessaria per sapersi dividere gli spazi e spartirsi i compiti con estremo altruismo e spirito collettivo.

Un esempio lampante di questa perfetta sintonia si è palesato in modo evidente in occasione del calcio di rigore assegnato dal direttore di gara durante la sfida contro il Parma. In quel momento, Orsolini ha deciso spontaneamente di cedere la battuta dal dischetto proprio a Bernardeschi, permettendogli di gonfiare la rete e suggellare il definitivo e rotondo due a zero per la compagine rossoblù. Questo gesto di grande altruismo dimostra come la squadra metta il collettivo davanti alle ambizioni personali.

Orsolini e l’ambizione della Nazionale

Questa straordinaria duttilità tattica e la genuina capacità di sapersi mettere costantemente al servizio dei compagni evidenziano una maturità calcistica e umana tale da poter seriamente convincere il Commissario Tecnico a richiamarli entrambi a vestire i colori della nazionale azzurra. Per un talento del calibro di Orsolini, indossare la maglia azzurra rappresenta l’aspirazione massima della propria carriera professionistica, un vero e proprio esame di laurea sul rettangolo verde da superare a suon di giocate illuminanti e gol pesanti.

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