Bologna, Pagliuca su Skorupski: “Si rialzerà, la sosta sarà provvidenziale”

Il momento difficile attraversato da Lukasz Skorupski non scalfisce le certezze di chi la porta rossoblù l’ha difesa per anni. Gianluca Pagliuca, ex portiere e vicecampione del mondo a USA 94, ha voluto spezzare una lancia, come oltretutto ha fatto Palladino, in favore del numero uno polacco, finito al centro delle critiche dopo le recenti incertezze in campionato.

Nonostante gli errori registrati tra la sfida di Bergamo e quella contro il Torino, che hanno inciso sul bottino in classifica della squadra, la fiducia nel valore dell’atleta rimane totale. Secondo l’ex campione, la lunga sosta rappresenterà un momento fondamentale per resettare la mente, staccare la spina e ritrovare la giusta serenità lontano dalle pressioni mediatiche e dai social network.

Per Pagliuca nessun caso portiere a gennaio

Esclusa categoricamente l’ipotesi di un intervento sul mercato invernale per cercare un nuovo estremo difensore. Le gerarchie all’interno della rosa restano ben definite, e la società continua a credere fortemente nelle qualità del portiere titolare, affiancato da un ottimo prospetto come Massimo Pessina.

Come evidenziato oggi, nell’intervista a Pagliuca, dal giornalista Stefano Brunetti su Stadio, l’esperienza e il carisma del veterano polacco costituiscono un patrimonio insostituibile per lo spogliatoio. La continuità tecnica non è in discussione, e il gruppo felsineo è pronto a compattarsi per superare questo breve momento di appannamento collettivo.

Le ambizioni azzurre di Pessina e il futuro

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per analizzare altri temi caldi del panorama calcistico, tra cui la recente convocazione in Nazionale di Massimo Pessina. Una chiamata meritata e vissuta con grande orgoglio dall’ambiente bolognese, a testimonianza del buon lavoro svolto dal club.

Inoltre, lo sguardo è già rivolto alle nuove leve del vivaio e ai giovani talenti emergenti che si stanno mettendo in luce, confermando l’attenzione costante della dirigenza verso il futuro. La marcia di avvicinamento ai prossimi impegni riparte dunque da queste solide basi, con l’obiettivo comune di tornare subito protagonisti sul rettangolo verde.

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