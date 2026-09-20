Il sondaggio sullo Stadio Dall’Ara, la lunga pausa nazionali, Palladino difende Skorupski e la Primavera sbanca Como: Bologna, le notizie di domenica 20 settembre

Il giorno dopo il pareggio tra le mura amiche, è tempo di riflessioni all’interno del nucleo rossoblù in vista della lunga pausa imposta dalle nazionali. Il nuovo Bologna di Raffaele Palladino prenderà forma proprio in queste tre settimane di lavoro: l’obiettivo dell’allenatore campano è quello di perfezionare la sinergia tra le sue idee e il loro dispiegarsi nelle tattiche della squadra.

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Bologna, Skorupski e la sosta nazionali

Nel frattempo Palladino ha speso parole importanti per rincuorare Lukasz Skorupski. ‘Non è in discussione’: questo potrebbe essere il riassunto riconducibile al pensiero del nuovo allenatore del Bologna.

Situazione Skorupski e cosa ha detto Palladino.

La sosta servirà per aiutare l’alchimia della rosa, recuperare energie fisiche e soprattutto mentali. I fischi al termine di Bologna-Torino non sono passati inascoltati: l’inizio di campionato, tutt’altro che incoraggiante, ha scosso la tifoseria rossoblù.

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La Primavera sbanca Como e le altre notizie di giornata

Colpo esterno del Bologna Primavera che espugna Como e batte i lariani per due reti a uno. La doppietta di Lo Monaco, convocato in Under 19 per il torneo amichevole che si disputerà in Croazia, stende i pari età comaschi.

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In giornata abbiamo pubblicato un sondaggio nella nostra pagina Facebook riguardante il futuro stadio del Bologna: ristrutturazione del Dall’Ara o nuovo impianto in zona Fiera? A voi la scelta.

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