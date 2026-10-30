Bologna, la metamorfosi rossoblù: c’è la firma di Palladino

L’aria frizzante e carica di aspettative a Bologna è improvvisamente cambiata nel giro di poche settimane. Fino a pochissimo tempo fa, lo scenario stagionale appariva profondamente compromesso, con la squadra di Palladino letteralmente balneante nei bassifondi della classifica e pericolosamente avvolta dal timore, probabilmente eccessivo, della retrocessione.

Poi, all’improvviso, in una notte magica e indimenticabile, è arrivata la scossa decisiva e liberatoria: i seicento tifosi presenti nel terzo anello dello stadio di San Siro sono finalmente tornati a cantare con un entusiasmo contagioso che non si respirava davvero da tantissimo tempo. Come fotografato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, l’intera truppa felsinea ha compiuto un’impresa straordinaria e memorabile, ribaltando completamente le prospettive e le ambizioni stagionali.

Il segreto del collettivo e il fattore umano

Ma qual è il segreto profondo e nascosto di questa clamorosa e inaspettata inversione di rotta? La risposta concreta non risiede nei singoli acuti individuali, bensì nella straordinaria forza di un gruppo ritrovato e coeso. La gestione intelligente e oculata dell’allenatore si fonda interamente su un verbo chiave fondamentale: coinvolgere tutti i componenti della rosa.

Nessun elemento viene mai escluso dal progetto tecnico complessivo e persino chi gioca con minore continuità riesce sempre a sentirsi pienamente protagonista. Il chiaro emblema di questa vincente filosofia è brillantemente rappresentato da Mbangula, passato in un solo attimo da giocatore marginale a risorsa preziosa per il reparto offensivo. La continuità di rendimento passa inevitabilmente attraverso il lavoro collettivo di reparti solidi, dove la linea difensiva a tre ha finalmente trovato la giusta stabilità.

Verso il sogno europeo: per Palladino è vietato fermarsi

Ora il calendario fitto e insidioso propone nuovi e stimolanti esami di maturità, a partire dalla prossima e delicatissima sfida casalinga contro il Monza. Il caloroso popolo rossoblù avverte nitidamente tutto il pesante fardello di un passato recente glorioso e sa perfettamente di avere tutte le carte in regola per puntare apertamente all’Europa. Tuttavia, per riuscire a mantenere ambizioni così elevate anche durante tutto il girone di ritorno, serviranno necessariamente anche adeguate e mirate mosse sul mercato di gennaio. Mister Palladino non vuole assolutamente porsi limiti di alcun genere, ma predica costantemente la massima attenzione: la strada intrapresa è indubbiamente quella giusta, e la squadra ha dimostrato ampiamente di possedere cuore, fame e coraggio per continuare a stupire tutti.

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