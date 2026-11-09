Bologna, con Palladino il rebus del gol e l’ambizione ritrovata

Il cantiere felsineo guidato da Raffaele Palladino sta dimostrando una straordinaria resilienza tattica in un momento di profonda transizione. Privo dei pilastri difensivi e dei registi di qualità che avevano fatto le fortune del recente passato — non essendoci più profili del calibro di Calafiori, di Freuler o di Beukema — l’allenatore ha saputo reinventare la squadra da zero.

Ha puntato con decisione sul recupero di elementi come Casale e ha ridato smalto a un Ferguson macchinoso, dimostrando invece grande duttilità. Eppure, il vero grande dilemma risiede nel reparto avanzato, totalmente orfano dei vari Zirkzee e Castro.

Il sacrificio di Odgaard e il peso dell’attacco

In questo scacchiere tattico, la generosità di Jens Odgaard emerge come un fattore determinante e imprescindibile. Il danese si vota anima e corpo al servizio della squadra, incarnando perfettamente quello spirito spartano che ha orientato in modo decisivo la complessa sfida di Parma.

Lavora incessantemente, apre varchi preziosi per i compagni e cuce il gioco, spalleggiato da un Cambiaghi che strappa e semina il panico sulle fasce ma difetta ancora di freddezza sotto porta. Come fotografato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, alla causa rossoblù manca tremendamente un finalizzatore implacabile, un centravanti di peso capace di tramutare la grande mole di gioco prodotta in una messe costante e sicura di reti.

La svolta infuocata per gennaio: una punta per Palladino?

La rosa attuale vive inevitabilmente di soluzioni d’emergenza e di una vera e propria cooperativa del gol, ma le ambizioni societarie richiedono un salto di qualità decisivo per il futuro. Il confronto con il recente passato dimostra inequivocabilmente che la mano del tecnico fa la differenza, ma alla lunga sono i campioni a spostare gli equilibri sul campo.

Ora la dirigenza di Casteldebole è chiamata a rispondere presente sul mercato di gennaio, assecondando con coraggio le richieste del mister. Perché, citando il celebre adagio rivisitato, se la squadra è pronta a stupire e a lottare, manca soltanto la pedina giusta per sollevare il mondo intero.

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