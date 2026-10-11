Bologna – La ricetta di Palladino per blindare la porta

Per porre rimedio a un avvio di campionato caratterizzato da sei gol incassati in cinque giornate, il tecnico del Bologna ha deciso di intervenire con decisione. Raffaele Palladino ha approfittato del rientro dei nazionali per convocare Helland, Heggem e Theate in una seduta supplementare di allenamento.

L’obiettivo prioritario del mister è chiarissimo: recuperare e accelerare i tempi di intesa, affinare i movimenti di reparto e prendere confidenza con i nuovi meccanismi tattici. La necessità principale rimane quella di trovare stabilità immediata, dato che i rossoblù hanno subito almeno una rete in ogni partita finora disputata.

Cambio tattico del Bologna di Palladino e le gerarchie in difesa

La vera svolta passa attraverso il cambio di sistema, con il definitivo passaggio alla linea a tre. Questa scelta tattica, già sperimentata contro il Torino subito dopo l’esonero di Tedesco, ha spinto Palladino a chiedere un extra lavorativo sui movimenti di reparto per dare un’identità precisa alla squadra.

Per la prossima sfida contro il Lecce, il trio composto da Helland, Heggem e Theate rappresenta la prima scelta sulla carta. Tuttavia, la concorrenza resta apertissima: Casale (rimasto a Casteldebole durante la sosta) e Vitik spingono per una maglia da titolare, garantendo alternative concrete in un reparto dove si cercano affidabilità, attenzione e capacità di lettura anticipata dei pericoli.

L’esperienza di Darmian al servizio del gruppo

In questo scenario di trasformazione si inserisce anche l’innesto dell’ex Inter Matteo Darmian, tesserato da svincolato. Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, il jolly difensivo rappresenta una risorsa preziosa per la sua eccezionale duttilità, potendo agire sia da quinto sia da braccetto in corso di gara.

Il nuovo acquisto ha espresso parole di grande stima nei confronti del tecnico, definendolo un allenatore ben preparato e capace di stimolare l’ambiente. La strada per ritrovare l’entusiasmo passa inevitabilmente dai risultati positivi sul campo, indispensabili per dare continuità a una squadra che punta a farsi trovare pronta fin dalle prossime uscite ufficiali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook