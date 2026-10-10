L’ufficialità è arrivata giovedì, quasi al termine delle tre settimane di sosta per le Nazionali: Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Bologna. L’ex Inter è arrivato sotto le Due Torri da svincolato e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, entrando subito tra le convocazioni di Raffaele Palladino. Dopo i primi allenamenti a Casteldebole, infatti, il giocatore classe 1989 è stato già convocato per la trasferta di Lecce, match valido per la sesta giornata di campionato in programma domani pomeriggio alle 15.

Matteo Darmian: «Mi sono subito sentito parte di questa squadra, il Bologna è fatto di uomini e di persone di grande valore»

Capace di giocare sia come difensore centrale che come esterno, Matteo Darmian potrà rafforzare il reparto difensivo rossoblù, andando di fatto a sopperire alla mancanza dell’infortunato Emil Holm. Giocatore esperto, nella sua carriera ha indossato le maglie di Milan, Palermo, Torino, Manchester United, Parma e Inter, vincendo anche tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane con i nerazzurri (con i quali ha giocato per 6 stagioni). Ha inoltre vestito la maglia dell’Italia dal 2014 al 2024 e attualmente è l’unico calciatore della Serie A a poter dire di aver giocato un Mondiale con la Nazionale azzurra.

Dopo la fine del contatto con l’Inter era rimasto svincolato, ma ora ecco che Matteo Darmian è pronto a iniziare questa nuova avventura con il Bologna di Palladino. «Qui ho trovato un bel gruppo, mi sono subito sentito parte della squadra. Devo ringraziare dalla prima all’ultima persona perché sono stati tutti disponibili. Sono molto felice – ha detto Darmian durante un’intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale del Bologna FC 1909 – In queste prime settimane, nonostante molti di noi fossero impegnati con le rispettive Nazionali, ho potuto subito percepire che questa è una bella squadra, fatta di uomini e di persone che valgono. Mi sono sentito subito bene, grazie allo staff e ai nuovi compagni mi sto pian piano abituando».

Una nuova avventura

Per il 36enne originario di Legnano inizia dunque un nuovo capitolo. «Avevo ancora voglia di giocare ed è arrivata questa opportunità – prosegue – Mi dispiace per Holm, gli faccio un grosso in bocca al lupo e gli auguro di recuperare il più velocemente possibile. Questo è ciò che mi ha spinto ancora di più a rimettermi in gioco. Non ho mai mollato, ho cercato sempre di allenarmi e di tenermi pronto e preparato per quando ci sarebbe stata una nuova opportunità».

E questa opportunità è arrivata. «Sono molto contento, è una nuova sfida, una nuova esperienza. Ringrazio l’Inter per i bellissimi anni trascorsi, ma ora guardo avanti a questa nuova avventura. So di poter giocare in diversi ruoli quindi non vedo l’ora di scendere in campo e di dare una mano a tutti i miei compagni. Sono a completa disposizione del mister e della squadra e quando verrò chiamato in causa cercherò di dare tutto me stesso. Palladino? Giustamente pretende il meglio da ognuno di noi, è un allenatore preparato e sicuramente farà bene qui a Bologna».

Qui sotto l’intervista a Darmian riportata dal canale YouTube ufficiale del Bologna FC 1909.

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