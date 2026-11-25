Il calendario non concede sconti e trasforma il finale di 2026 in un autentico mese della verità per il Bologna. Si riparte venerdì dal Pier Luigi Penzo contro il Venezia di Nicola, una trasferta tutt’altro che banale per Ferguson e compagni, chiamati a non sottovalutare l’impegno nonostante la classifica dei lagunari.

Dopo il ko per 4-0 con la Juventus, i veneti condividono l’ultimo posto proprio con l’Udinese, che domenica al Dall’Ara ha già messo in difficoltà i rossoblù. Il viaggio in laguna apre così una tabella di marcia capace di indirizzare l’annata, tra punti pesanti, corsa all’Europa e la necessità di ritrovare subito certezze.

Tra big match, coppa e mercato: gli impegni del Bologna

Subito dopo Venezia, il livello si alza all’improvviso con due sfide dal sapore europeo contro Roma e Como, rispettivamente seconda e quinta forza del campionato. In mezzo, il 15 dicembre al Dall’Ara, arrivano gli ottavi di Coppa Italia contro il Palermo di Pippo Inzaghi, capolista in Serie B: un test decisivo per capire se il sogno coppa potrà riaccendersi come nel 2024-2025 o restare una parentesi archiviata. A chiudere il quadro prima di Natale sarà la Fiorentina, oggi a un solo punto dalle potenziali retrocesse dopo la sconfitta per tre reti a zero col Monza. Il tutto mentre il mercato di gennaio si avvicina, pronto a chiarire se prevarranno i conti o le richieste tecniche di Palladino.

L’incognita trasferta e la tenuta del gruppo

C’è un dettaglio che racconta bene l’anima camaleontica di questo gruppo: tre delle prossime quattro gare di campionato si giocheranno lontano da casa, dove finora il Bologna ha raccolto 12 dei suoi 18 punti complessivi. Una squadra da viaggio capace di correre a ritmo doppio in trasferta, chiamata ora a dimostrare tenuta tecnica e mentale su campi caldi e in serate ad alta tensione. Come fotografato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, la panchina diventa il centro nevralgico di ogni scelta, tra indicazioni a bordo campo e gestione delle energie. Da qui a fine anno, ogni pallone peserà doppio per misurare le reali ambizioni rossoblù.

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