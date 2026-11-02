Bologna, effetto Palladino: tre successi consecutivi, ecco da quanto non accadeva

È tutto un altro Bologna. E non lo dicono solo i numeri. La vittoria di sabato contro il Monza ha permesso a Palladino di scoprire cosa significa vincere al Dall’Ara da allenatore rossoblù. Ma non tanto per il risultato in sé, che è molto importante per la classifica. Ma soprattutto per com’è arrivata. Dopo il rigore di Varela, Bernardeschi e compagni hanno trovato subito la forza per reagire e sconfiggere la maledizione. Pobega ha confermato l’incredibile momento di forma che sta attraversando, Bernardeschi si è confermato ancora una volta il leader tecnico di questo gruppo (soprattutto in assenza di Orsolini) e, infine, il ritorno di “San Łukasz”.

Il rigore parato da Skorupski ha regalato la prima vittoria interna a Palladino, che dal canto suo sapeva già come vincere al Dall’Ara. Il 7 gennaio ha conquistato i tre punti con la sua Atalanta, quasi tre anni dopo esserci riuscito con il Monza. Era solo questione di tempo prima che ci riuscisse anche con il suo Bologna.

Alla caccia del quarto successo consecutivo

Dopo un pareggio e una sconfitta (rispettivamente contro Torino, all’esordio, e Inter), Palladino ha finalmente trovato la sua prima vittoria casalinga. E non è arrivata per caso. L’allenatore ha sfruttato al meglio l’energia positiva accumulata nello spogliatoio grazie ai due successi di Cagliari e di Milano per ribaltare il risultato contro la squadra di Juric.

Tre successi consecutivi per il Bologna. Un risultato da non sottovalutare, per diversi fattori. L’ultima volta che ha realizzato una serie di almeno tre successi consecutivi è stato il 2 marzo: Torino, Udinese e Pisa. Separati dalle vittorie contro il Brann ai playoff di Europa League. Dal match contro i nerazzurri sono passati nove mesi esatti. Nel mezzo, una lunga montagna russa di risultati. Compito di Palladino evitare che succeda di nuovo.

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