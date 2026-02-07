Bologna-Parma: in mediana pronta la coppia Pobega-Ferguson

Vincenzo Italiano riflette attentamente le carte da giocare per Bologna-Parma di domani. Ancora una volta, i rossoblù giocheranno tra le mura del Dall’Ara, dove la vittoria in campionato manca dal 2-0 contro il Napoli. I tre punti servono più che mai, prima di tutto per il morale più che per la classifica.

Per questo motivo, sui campi del Niccolò Galli si lavora duramente e Italiano pensa alla formazione migliore da schierare contro i ducali. Analisi in corso per quanto riguarda il centrocampo, ieri sguarnito di due rossoblù.

Bologna-Parma: Ferguson e Pobega in prima linea

Nella giornata di ieri non è stato possibile avere il reparto del centrocampo al completo. Remo Freuler e Nikola Moro infatti, erano entrambi in permesso per assistere alla nascita dei rispettivi figli. Tantissimi sono stati gli auguri sui social per i papà rossoblù, un augurio è arrivato addirittura anche da Dan Ndoye.

Italiano capirà meglio chi schierare domani nell’allenamento di oggi, ma un’idea è quella di proporre in mediana la coppia Ferguson-Pobega. Senza dimenticare ovviamente, che tra le alternative c’è anche Simon Sohm. Il giocatore svizzero è desideroso di ripartire con una nuova carica dopo il periodo a Firenze ed è desideroso di aumentare già da subito l’uso minutaggio.

La decisione su chi giocherà dal primo minuto verrà fatta al termine dell’allenamento di rifinitura di oggi, con il reparto e la squadra di nuovo al completo.

Attenzione alle diffide

Un fattore da valutare è poi quello delle diffide. Dopo i cartellini gialli ricevuti la scorsa giornata contro il Milan, Freuler e Ferguson sono finiti nella lista dei diffidati.

Un ulteriore ammonizione li costringerebbe ad un turno di stop per squalifica e dunque, entrambi dovranno giocare con la massima attenzione per evitarlo. In questo momento delicato infatti, il Bologna non può permettersi di ridurre le rotazioni a centrocampo anche solo per una giornata.

