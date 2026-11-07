Bologna, oggi a Parma per cercare la quarta vittoria consecutiva: ecco da quanto non accadeva

Il Bologna arriva al Tardini con un obiettivo che va oltre i tre punti: la sfida contro il Parma, in programma oggi alle 18, sarà un’ulteriore prova di continuità per la squadra di Raffaele Palladino. I rossoblù attraversano un momento positivo, ma dovranno fare i conti con un avversario rinvigorito dal successo ottenuto sul campo dell’Atalanta e desideroso di dare slancio alla propria stagione.

La posta in palio è importante anche e soprattutto in chiave classifica. Ecco perché…

Bologna, Parma è fondamentale per la classifica

Con una vittoria, i rossoblù salirebbero a quota 17 punti, agganciando momentaneamente la Juventus al settimo posto e avvicinandosi alla zona Europa. Un’occasione da sfruttare, considerando che le dirette concorrenti saranno impegnate tra oggi e domani. Chiudere il turno prima della sosta con un altro successo significherebbe consolidare la propria posizione e affrontare il futuro con maggiore serenità.

Svolta firmata Palladino

Le ultime tre partite hanno fatto vedere un Bologna in grado di vincere in contesti e situazioni differenti. Prima il successo sul Cagliari, con le reti di Casale e Bernardeschi, poi la rimonta completata contro il Milan a San Siro e infine il 2-1 sul Monza, deciso anche dalla parata di Skorupski sul rigore di Cutrone. Tre risultati che testimoniano i progressi di una squadra ritrovata, soprattutto nella capacità di gestire i momenti complicati.

Un poker consecutivo che manca da marzo 2025

Quella di Parma sarà anche l’occasione per interrompere un’attesa lunga oltre un anno. Come ricorda Davide Centonze su Più Stadio, l‘ultima volta che il Bologna ha conquistato quattro vittorie consecutive risale infatti al marzo 2025, quando superò Cagliari, Verona, Lazio e Venezia sotto la guida di Italiano. Da allora il traguardo è stato soltanto sfiorato in più occasioni, senza mai riuscire a completare la serie.

Adesso Palladino può provarci, con Orsolini tra i possibili protagonisti dopo il rientro dall’infortunio. Al Tardini servirà soprattutto la solidità mostrata nell’ultimo mese: il poker avrebbe un peso importante, non soltanto per la classifica, ma anche per certificare le ambizioni di questo Bologna.

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