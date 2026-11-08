Bologna, la notte in cui i sogni tornano a vestirsi d’oro

Il rettangolo verde del Tardini ha incoronato la continuità di un gruppo che non vuole più smettere di stupire. La trasferta emiliana ha restituito al Bologna una quarta vittoria di fila che sa di consacrazione. Non è soltanto il tabellino a raccontare una evidente superiorità, ma la personalità con cui la squadra ha interpretato 90′ vissuti sempre all’arrembaggio, spegnendo sul nascere ogni velleità ducale.

Il copione della sfida si è subito colorato di tinte favorevoli grazie all’intraprendenza degli esterni, capaci di scavare solchi profondi nella retroguardia avversaria. L’episodio che ha sbloccato l’inerzia del match porta la firma di Arthur Theate, lesto a capitalizzare un’azione corale rifinita con precisione. Da quel momento, il controllo del match è rimasto saldamente ancorato ai tatticismi orchestrati dalla panchina, che ha saputo ridisegnare l’assetto con intelligenza e tempismo.

La svolta tattica e la firma dal dischetto

La gestione della gara è passata attraverso le intuizioni tattiche maturate durante la ripresa, quando i cambi hanno garantito freschezza e imprevedibilità alla manovra offensiva. Come fotografato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, la squadra ha saputo soffrire il giusto e colpire al momento opportuno. Il raddoppio è arrivato grazie a un calcio di rigore trasformato da Riccardo Orsolini, glaciale nel presentarsi dagli undici metri e nel battere il portiere avversario.

Nonostante la reazione d’orgoglio dei padroni di casa – culminata nel gol della bandiera firmato da Sierro sempre su penalty – il collettivo ha retto l’urto con la maturità delle grandi compagini. La solidità difensiva, unita alla vena realizzativa dei suoi interpreti offensivi, ha permesso di blindare tre punti pesantissimi che proiettano la formazione felsinea dritta nel cuore della zona Europa.

Il Bologna di Palladino: un sogno che profuma d’alta quota

La scalata in classifica adesso fa davvero girare la testa, alimentando ambizioni che all’inizio della stagione sembravano proibitive. Il lavoro quotidiano dello staff tecnico sta raccogliendo i suoi frutti, trasformando ogni ostacolo in un’opportunità di crescita collettiva. Lo spirito mostrato in campo testimonia un’armonia ritrovata, dove la fame di vittoria e la coesione del gruppo rappresentano le vere armi in più per continuare a sognare in grande.

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