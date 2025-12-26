Il Bologna raccontato da chi lo ama

Il Bologna non è solo una squadra di calcio. È memoria, identità, sacrificio, amore che resiste nel tempo. Lo raccontano i risultati, ma soprattutto lo raccontano le persone che lo seguono, lo vivono, lo soffrono e lo festeggiano. Abbiamo raccolto le parole di alcuni tifosi rossoblù: storie diverse, età diverse, percorsi diversi, unite da un unico filo conduttore. Il Bologna.

Quando hai iniziato a tifare Bologna e perché?

Il tifoso che è volato fino a Riad:

“Come tanti bambini all’inizio mi ero avvicinato al Milan, che era una squadra vincente. Poi ho capito che spesso i soldi non risolvono tutto. Mi sono affezionato a Carlo Nervo e da lì è nato tutto: mi ha fatto capire che basta poco per legarsi davvero a un club.”

Un tifoso che non si perde in chiacchere:

“Avevo 11 anni e la mia balotta era nel giro.”

Una tifosa che non ha mai smesso di crederci:

“Fin da piccola ero attratta dal Bologna e dal calcio. Quando eravamo in Serie B, però, mi scocciavo a guardare le partite perché perdevamo sempre, così mi avvicinai alla Juventus, ma non era la stessa cosa. Ho sempre avuto un occhio di riguardo per il mio Bologna e ho conservato la fiducia in una rivalsa.”

Il tifoso che non dimentica come tutto è iniziato:

“Ho iniziato a tifare Bologna quando ho cominciato a giocare a calcio, a cinque o sei anni. Per gli amici, per il posto in cui vivo. La mia famiglia non era particolarmente appassionata, ma col tempo li ho coinvolti e ora non ci perdiamo una partita.”

Cosa significa per te essere tifoso/a del Bologna?

Una tifosa profondamente legata alla sua città:

“Essere tifosa rossoblù significa esprimere la mia grinta e il mio amore per il Bologna. Essere bolognese è uno stile di vita, un modo di essere, una personalità che ritrovo nella squadra. Ed è per questo che lo amo così tanto.”

Il tifoso che guarda al passato per spiegare il presente:

“Tifare Bologna significa resilienza. Veniamo da periodi difficili, tra retrocessioni e lutti, ma i tifosi rossoblù non mollano mai. Si va allo stadio per crederci, per sperare. E adesso gli sforzi stanno ripagando.”

Qual è il ricordo più bello legato al Bologna?

Il tifoso legato alla sua prima volta:

“La mia prima volta allo stadio. Era una partita di Serie B contro lo Spezia. Non ricordo il risultato, ma ricordo tutto il resto: i cori, i botti della curva, l’odore delle piadine fuori dallo stadio. Ogni volta che torno lì, quei ricordi riaffiorano.”

Una tifosa che guarda all’oggi:

“È sempre tutto mozzafiato, ma la Coppa Italia è stata un’emozione unica.”

Come hai vissuto la vittoria della Coppa Italia?

Un tifoso ancora incredulo:

“Ancora mi devo svegliare.”

Il tifoso che l’ha vissuta insieme agli altri:

“Ero a Roma con gli amici, a cantare e tifare rossoblù. Un sogno a occhi aperti, un ricordo indimenticabile.”

Che messaggio vorresti dare alla squadra in vista del nuovo anno?

Parole di un tifoso diretto, senza filtri:

“Continuare a metterci il sangue.”

Una tifosa orgogliosa:

“Direi loro di mettercela sempre tutta. Qualunque cosa accada, sono l’orgoglio della nostra città.”

Il tifoso consapevole delle difficoltà:

“Ripetere gli ultimi anni sarà difficile, l’asticella delle aspettative si è alzata. Ma finché in campo daranno l’anima per questa maglia, noi saremo sempre con loro.”

Che cosa ti ha lasciato la trasferta a Riad?

Il tifoso che ha seguito il suo Bologna fino in Arabia Saudita:

“Siamo andati a Riad per un motivo semplice: potrebbe essere stata l’ultima volta che partecipavamo a un evento del genere. Ero più emozionato per la semifinale che per la finale, anche pensando di aver vissuto in passato due retrocessioni. Al di là del risultato, resta l’orgoglio di esserci stati.”

Più di una squadra

Parole semplici, tifosi diversi tra loro, ma tutti uniti da un sentimento comune. Queste voci raccontano un Bologna che vive nei ricordi, nelle trasferte, nelle delusioni superate e nelle gioie condivise. Un Bologna che non è solo una squadra, ma una parte di vita. Perché alla fine, il Bologna non si tifa soltanto: si sente, si vive, si ama.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook