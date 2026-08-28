Per Tedesco, la Lazio è un’eccezione: ecco i numeri delle partenze di stagione del tecnico rossoblù

La prima del Bologna è andata male, ma il debutto contro la Lazio non basta per descrivere il rapporto di Domenico Tedesco con le partenze di stagione. Anzi, andando a guardare il percorso dell’allenatore rossoblù nelle precedenti esperienze in panchina, si nota una tendenza piuttosto chiara: nella maggior parte dei casi, Tedesco ha saputo imprimere subito una svolta alle proprie squadre.

A ricostruire questo particolare aspetto della carriera del tecnico è Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, che ha passato in rassegna gli inizi delle sue avventure tra club e nazionale. E il bilancio è molto interessante.

Dall’Aue allo Schalke: Tedesco ha subito una marcia in più

Il primo esempio arriva dall’Erzgebirge Aue, dove Tedesco debutta nel calcio professionistico nel 2017. Chiamato a salvare una squadra ormai vicina alla retrocessione, conquista quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite, contribuendo alla clamorosa permanenza in categoria. Poco dopo arriva la Bundesliga con lo Schalke 04 e anche in quel caso l’impatto è immediato: 13 punti nelle prime cinque giornate del 2017-18.

Proprio con lo Schalke, però, arriva una delle rare partenze negative della sua carriera: nella stagione successiva la squadra raccoglie appena un punto nelle prime cinque gare. Un’eccezione, fino allo scorso Lunedì contro la Lazio…

Spartak, Lipsia e Belgio: la storia si ripete

Allo Spartak Mosca, Domenico Tedesco riparte con 10 punti nelle prime cinque giornate e l’anno seguente fa ancora meglio, con quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei.

Anche col Lipsia conferma la tendenza, con cinque successi, un pareggio e una sconfitta nelle prime sette giornate della stagione 2021-22, quella che si concluderà con la Coppa di Germania. Positivo anche l’impatto sulla panchina del Belgio: debutto con il 3-0 alla Svezia e una striscia iniziale di 10 vittorie e 4 pareggi.

Tedesco e il suo Bologna, ora serve una reazione

Il bilancio si conclude con l’ultima esperienza, al Fenerbahce, che ha portato 11 punti nelle prime cinque partite. Insomma, la partenza del Bologna con la Lazio è stata decisamente un’eccezione alle regole di Tedesco. Ma può ancora tornare ai suoi standard, per questo la prossima sfida a Bergamo può già diventare l’occasione per invertire la rotta rossoblù.

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