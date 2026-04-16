Bologna, la mia vita te la dedico anche a Birmingham

Bologna, la mia vita te la dedico. Questa frase, incipit di un famoso coro degli ultimi anni, la conoscono tutti i tifosi dei rossoblu e, a maggior ragione, la conosce la banda che oggi si è recata a Birmingham. Perché tifare vuol dire esserci in ogni momento, da quelli migliori a quelli di difficoltà e, se stasera si vuole scrivere una pagina di storia, allora servirà tutto il sostegno della curva ospite. Una curva appassionata, fedele e desiderosa di prendere parte all’impresa. Vedere lo straordinario è l’augurio, eppure la positività e l’adrenalina contraddistinguono la vox populi oltremanica.

Crederci, un imperativo

D’altronde, se per essere al Villa Park bisognava percorrere oltre 1.600 km, si direbbe che chi ha scelto di partire non debba sentirsi sconfitto in partenza. Perché va bene visitare una città e scoprire una cultura, ma un cammino del genere si intraprende solo con la speranza e la positività nel cuore. Questo sentore è stato confermato da diversi tifosi, le cui testimonianze sono state raccolte da Eugenio Fontana nell’edizione odierna di Stadio.

Hanno parlato appassionati possibilisti, il presidente del Club Puglia Klas Ingesson (che, mosso da una fede ammirevole, è partito addirittura da Bari) ma, soprattutto, persone che vivono il calcio con il cuore. Come Alessandro, uno che di trasferte ne ha viste e fatte tante. Ma, pur avendo sempre portato con sé una fede appassionata, non aveva mai varcato i confini nazionali con il padre. L’emozione, insomma, sarà tanta. Per il match e, soprattutto, per le storie di vita che il pallone ci porta a vivere.

Da Bologna a Birmingham, atto III

E poi ci sono gli habitué, quelli che conoscono il Villa Park a menadito. D’altronde, dopo due trasferte in due anni, a Birmingham ci si fa l’abitudine. Sentirsi un po’ a casa aiuta i tifosi, che potranno sgolarsi in un clima quasi familiare, ma anche e soprattutto i giocatori. E allora facciamo grande attenzione, sia da Bologna sia dall’Inghilterra. Perché tutti vogliono vivere una notte speciale e nessuno, comunque vada, si tirerà indietro. Né in campo, né fuori. Bologna è una regola e, ovunque la squadra sia, al suo seguito ci sarà sempre una città intera.

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