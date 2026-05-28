Bologna, per l’Europa servono più gol

Il campionato appena terminato lascia in dote l’ottava posizione in classifica. Lo stesso numero nella graduatoria per quanto riguarda l’attacco. Il Bologna ha segnato 49 reti in serie A, e quindi ottavo attacco del campionato. Il numero otto è nel destino di quest’annata dal momento che le reti segnate in questa stagione sono otto in meno rispetto a quella del 2024-2025, segno che i rossoblù hanno trovato difficoltà maggiori nel timbrare il cartellino. In generale, quest’anno il Bologna ha segnato meno rispetto a cinque degli ultimi sei campionati.

Non un dato che possa far preoccupare, però l’evidenza nella difficoltà di andare a rete è stata un leitmotiv per gran parte del campionato. Il lavoro richiesto da Italiano alle punte centrali, in questo caso Castro e Dallinga, è originale e nasce già a Firenze, nel periodo passato dall’allenatore nella Fiorentina. Con la rescissione consensuale firmata qualche ora fa tra Italiano e la società, l’eventualità che qualcosa in attacco cambi – e non solo per via del calciomercato – è abbastanza certa.

Bologna all’attacco

La partita casalinga contro la Cremonese, autentico crocevia in cui si sono addensate tutte le virtù negative del Bologna, rappresenta l’inizio della sterilità offensiva. Da lì in poi, l’unico sprazzo di luce si vide nella serata di Verona, dove il Bologna realizzò più di due gol: in seguito, i tifosi rossoblù dovranno aspettare il tris al Napoli, alla terz’ultima giornata.

Nel 2024-2025 le 57 reti segnate rappresentano un record dell’era Saputo e del Bologna in un campionato a 20 squadre. La stagione precedente con Thiago Motta fu positiva anche sul fronte offensivo, con 54 gol realizzati. A ritroso, seguendo Davide Centonze su PiùStadio, troviamo l’annata iniziata con Siniša e terminata con Motta (53 gol). Più indietro nel 2021-2022 c’è il dato negativo delle 44 reti collezionate. Nelle precdenti due stagioni, con Siniša Mihajlović il Bologna trovò la via del gol 51 volte nel 2020-2021 e 52 volte nel 2019-2020. Il record negativo appartiene alla stagione 2015-2016 con 33 reti: iniziò alla guida dei rossoblù Rossi, mentre in seguito subentrò Donadoni.

In ogni caso, in questa annata è Orsolini il capocannoniere, per la quarta volta di fila in doppia cifra. Segue Castro a quota 7, a cui si chiederà necessariamente di più, nonostante il rendimento abbia raggiunto dei picchi importanti e lo straordinario impegno dimostrato. Odgaard completa i primi tre posti con 5 reti in Serie A. Di seguito Bernardeschi a quota 4, il trittico Rowe, Cambiaghi e Pobega con tre reti ciascuno. 2 reti per Dallinga, Moro e l’ex Fabbian. Chiudono ad una rete Ferguson, Miranda, Lucumì, Freuler, Holm e João Mário.

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