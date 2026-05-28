Ufficiale: Il Bologna e Vincenzo Italiano non proseguiranno insieme

Adesso è ufficiale: le strade del Bologna e di Vincenzo Italiano si separano. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e incontri, nella mattinata di oggi è arrivata la decisione definitiva al termine del confronto tra tecnico e dirigenza. Si chiude così, dopo due stagioni in rossoblù, l’avventura dell’allenatore siciliano sulla panchina del Bologna.

Italiano, che appena un anno fa aveva rinnovato il proprio contratto con il club fino al 2027, lascerà Bologna con una rescissione consensuale dell’accordo. Per lui è pronto il Napoli, che nelle ultime settimane ha accelerato fino ad arrivare all’incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra.

Il comunicato del Bologna

Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano ha incontrato la dirigenza del Bologna, che ha diffuso sui propri canali il comunicato ufficiale.

«Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera».

Vincenzo Italiano e il Bologna: una capitolo che resterà nella storia

Quella tra Vincenzo Italiano e il Bologna è stata una storia che rimarrà impressa nella memoria del popolo rossoblù. Arrivato nell’estate del 2024 per raccogliere l’eredità lasciata da Thiago Motta, il tecnico siciliano è riuscito in pochi mesi a conquistare ambiente, squadra e tifosi, soprattutto grazie ai risultati ottenuti sul campo.

Il lavoro di Italiano si materializza nella bacheca rossoblù con la vittoria della Coppa Italia 2024/25, trofeo che il Bologna attendeva da oltre mezzo secolo e che ha riportato un titolo sotto le Due Torri.

Una conquista che ha aperto ai felsinei le porte dell’Europa League, il cui percorso è culminato nei quarti di finale contro l’Aston Villa, poi vincitore del torneo. In mezzo anche la finale di Supercoppa disputata contro il Napoli, altro traguardo che ha certificato la crescita del Bologna sotto la guida di mister Italiano.

Da oggi le strade si dividono, ma il ricordo di queste stagioni non verrà mai dimenticato.

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