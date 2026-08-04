Bologna, verso il Pisa: sabato l’amichevole contro i toscani a Casteldebole

Prosegue il lavoro estivo del Bologna, che si sta preparando per la stagione imminente anche grazie a una serie di test amichevoli che permetteranno al neo mister Domenico Tedesco di valutare la nuova squadra e i giocatori a sua disposizione: il prossimo impegno del precampionato sarà proprio questo sabato, con i rossoblù impegnati contro il Pisa.

Sabato 8 agosto il Bologna ospita il Pisa per un match amichevole: probabilmente due tempi più lunghi per aumentare il carico di lavoro

Durante il ritiro estivo di Valles il Bologna ha già avuto modo di confrontarsi con altre squadre internazionali in alcune amichevoli: dopo il difficile debutto contro l’Arminia Bielefeld (vittorioso con un netto 4-0), i rossoblù hanno aumentato il proprio livello di gioco e sono riusciti a portare a casa un pareggio (1-1 contro i tedeschi dell’Heidenheim) e una bella vittoria (2-0 contro i greci dell’Ikralis Salonicco).

Da qualche giorno, poi, la squadra è rientrata in città per continuare la preparazione in quel di Casteldebole. Ed è stato proprio al Centro Tecnico Niccolò Galli che i felsinei hanno regalato quella che finora è stata forse la loro miglior prestazione: quella che ha portato alla doppia vittoria nelle due sfide contro gli olandesi del Cambuur, sconfitti in entrambi i test con il medesimo punteggio (3-1).

Questo weekend, precisamente sabato 8 agosto, mister Tedesco e i suoi uomini scenderanno nuovamente in campo per affrontare il Pisa, militante in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. La partita inizierà alle 17. Come anticipato da un articolo comparso nel numero odierno di Stadio, l’idea è quella di irrobustire ulteriormente la preparazione atletica tramite due tempi da 75 minuti. Il maggior minutaggio, infatti, permetterà ai giocatori di entrare sempre di più nelle dinamiche di gioco, migliorando i meccanismi in tutte le fasi. Torneranno a disposizione di Tedesco anche Jhon Lucumí e Torbjørn Heggem, attesi oggi a Casteldebole dopo gli impegni del Mondiale americano.

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