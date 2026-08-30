Bologna, Pobega scalpita: contro l’Atalanta cerca una maglia da titolare

Dopo essere rimasto in panchina per novanta minuti nella prima giornata di campionato contro la Lazio, Tommaso Pobega punta a riprendersi il Bologna. Per il centrocampista la trasferta di Bergamo può rappresentare un nuovo inizio e soprattutto il debutto ufficiale dal primo minuto con il nuovo allenatore Domenico Tedesco.

Un passaggio atteso con forte determinazione da Pobega, consapevole dell’importanza di questa stagione per la sua crescita e pronto a cambiare prospettiva rispetto all’esordio.

Le idee di Tedesco e la fisicità in mediana

Come riportato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, il tecnico Tedesco ha idee molto precise sul modulo di gioco, basate sulla costruzione della manovra al centro del campo con una squadra capace di sviluppare l’azione nella zona centrale e accompagnarla con continuità.

In questo scacchiere la fisicità di Pobega offre garanzie nel reggere i duelli, unita alla corsa per coprire il terreno e ai tempi di inserimento nell’area avversaria. Caratteristiche che permettono di dare sostanza e soluzioni offensive quando la squadra si spinge in avanti.

L’esperienza in rossoblù come valore aggiunto

A fare la differenza a favore di Pobega è anche la profonda conoscenza dell’ambiente rossoblù, avendo già collezionato 68 presenze e 8 gol complessivi.

Il centrocampista ventisettenne conosce il gruppo e il peso della maglia, numeri che rappresentano una base solida anche per il nuovo progetto tecnico. La sua esperienza e confidenza con la piazza costituiscono un fattore rilevante per le scelte tattiche dello staff.

Il ballottaggio tra Pobega, Moro e Amondarain

La concorrenza nel reparto resta tuttavia apertissima: Pobega non cerca scorciatoie ma vuole ribaltare le gerarchie di inizio stagione concentrandosi su un allenamento alla volta. La gara di Bergamo richiede personalità, duelli e letture tattiche contro un’Atalanta che alza l’intensità di gioco.

Il posto da titolare non è ancora assegnato e la seduta di rifinitura odierna sarà l’ultimo esame decisivo, con Pobega chiamato a superare la rivalità di Moro e Amondarain per convincere il mister a schierarlo dal primo minuto.

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