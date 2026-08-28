Bologna, tegola El Azzouzi: ballottaggio aperto tra Amondarain e Moro

Niente da fare per Oussama El Azzouzi. Sono bastati 79 minuti di gioco per percepire il primo fastidio fisico, diventato poi uno stop lungo quattro settimane. Lesione del bicipite femorale della coscia sinistra il guaio reso noto dal club rossoblù con una nota ufficiale, a causa del quale il marocchino salterà le sfide di campionato con Atalanta, Sassuolo, Napoli e Torino.

La sosta nazionali lunga tre settimane consentirà poi al centrocampista di riacquisire la giusta condizione. Sarà nuovamente a disposizione di Domenico Tedesco nella trasferta di Lecce dell’11 ottobre.

Bologna, El Azzouzi out: ballottaggio Amondarain-Moro

Il Bologna perde El Azzouzi, il giocatore che da un mese e mezzo vestiva i panni del regista di centrocampo. Scelto da Domenico Tedesco per sopperire alla partenza di remo Freuler, da lunedì dovrà schierare titolare uno tra Mikel Amondarain e Nikola Moro. Possibile che la scelta verrà effettuata proprio in questo ordine. Contro la Lazio, quando El Azzouzi è uscito dal campo il tecnico ha preferito il debuttante argentino rispetto al croato. Sarà così anche lunedì contro l’Atalanta alla New Balance Arena?

Verso Atalanta-Bologna: scommessa o garanzia?

Il bagaglio di esperienza che si porta con sé Nikola Moro è senz’altro superiore a quello di Amondarain, sia in termini generali che con la maglia del Bologna. L’argentino classe 2005 è arrivato sotto le Due Torri solo qualche settimana fa dall’Estudiantes, mentre Moro conta 131 presenze con la maglia rossoblù spalmate su tre stagioni (quella 2026/27 sarà la quarta).

Come scrive Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, è lecito che Amondarain abbia bisogno di tempo per adattarsi, motivo per cui la scelta dell’allenatore per affrontare una squadra come l’Atalanta potrebbe ricadere proprio su Moro. Altri giocatori che possano interpretare quel ruolo il Bologna non li ha, ecco perché ne aspetta uno dal mercato.

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