Bologna da podio: con 55 punti è il terzo migliore nell’era Saputo

Questo è il terzo miglior Bologna di Joey Saputo. A una giornata dalla fine del campionato, il club rossoblù è saldo all’ottavo posto con 55 punti, bottino inferiore solo alle precedenti due stagioni nell’era del presidente canadese.

Come spiega Davide Centonze su Stadio, una stagione non all’altezza dell’Europa, ma sufficiente per piazzarsi sul podio delle migliori tre stagioni dell’era Saputo in termini di punti conquistati in campionato. Non si può, quindi, definire fallimentare, ma nemmeno è consentito sottovalutare alcuni campanelli d’allarme. Arrivare pronti a un’estate di grandi cambiamenti è fondamentale: costruire una squadra che possa ritornare a combattere per l’Europa è la priorità.

Il terzo miglio Bologna nell’era di Saputo

Il Bologna concluderà il suo cammino sabato alle 18:00 contro l’Inter al Dall’Ara: se i rossoblù dovessero vincere arriverebbero a quota 58 punti, a -4 rispetto alla scorsa stagione. Un dato accomuna le due annate: così come per la stagione corrente, anche la scorsa era terminata con 16 vittorie. La grande differenza sta nelle sconfitte: l’anno scorso se ne contavano 8, quest’anno ben 14 (che potrebbero diventare persino 15 se il Bologna dovesse perdere contro l’Inter).

Anche i gol realizzati hanno subito una notevole flessione: da 57 a 46, mentre il dato delle reti subite è in leggero miglioramento (da 47 a 43).

La stagione per eccellenza

Ancora più netta la differenza con la stagione 2023/24 quando Thiago Motta portò il Bologna in Champions League. Il tecnico collezionò ben 68 punti grazie a 18 vittorie e 14 pareggi. A completare il quadro solo 6 sconfitte, per un bilancio a dir poco eccezionale. Ecco che il divario tra i punti collezionati in quella stagione e quella in corso aumenta: ben 13 i punti di differenza.

I precedenti del Bologna: mai come negli ultimi tre anni

Tuttavia, procedendo a ritroso scopriamo come i 55 punti di questa stagione non siano mai stati raggiunti da nessuno prima del 2023. Nemmeno Motta al suo primo anno ci era riuscito, fermandosi a 54 punti: se il Bologna dovesse vincere contro l’Inter, registrerebbe addirittura un bel +4 sull’anno iniziato con Sinisa e finito con Thiago. Ci andò vicino anche Pioli nella stagione 2011/12 con 51 punti, mentre le altre si aggirano tutte tra i 39 e 47.

Il Bologna di oggi è sul podio: non un traguardo, ma una flessione che può ancora essere recuperata preparando al meglio la rivoluzione in programma per l’estate.

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