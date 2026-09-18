Bologna, Pradè investe Palladino: «Darà la scossa»

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna segna l’inizio di una nuova e stimolante tappa per l’ambiente rossoblù.

La scelta della società trova il pieno gradimento dell’ex direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, convinto che il giovane allenatore possa garantire entusiasmo e un’identità ben definita a tutta la squadra.

La ricetta di Palladino

In un’intervista pubblicata sulla testata Stadio a firma di Claudio Beneforti, Pradè ha risposto a numerose questioni, a partire dall’impatto atteso dentro lo spogliatoio fino al giudizio che avrebbe espresso se la dirigenza lo avesse contattato:

«È un allenatore eccellente, darà la scossa a tutti».

Alle domande focalizzate sui presunti attriti del passato e sulla gestione dei calciatori, l’ex ds ha prontamente chiarito le doti umane del tecnico:

«Raffaele è bravo dentro il campo, fuori dal campo ed è addirittura straordinario nel rapporto con i calciatori […]. Ha una grande dialettica, […] ti sa prendere, sa diventare un corpo unico con l’intera squadra».

Sollecitato riguardo al confronto tattico e alle differenze con Vincenzo Italiano, Pradè ha messo in risalto la spiccata flessibilità del nuovo allenatore:

«Raffaele è più elastico, è disposto ad adattare la squadra a quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. Nel senso che può partire con un’idea ma se capisce che con un altro sistema la squadra può diventare più forte, la cambia».

Il tutto è supportato da una cultura del lavoro rigorosa, che lo vede presente al campo di allenamento dalle otto del mattino fino alle otto di sera per curare ogni minimo dettaglio.

Un progetto a lungo termine

Invitato a riflettere sui margini di crescita del mister e su quale aspetto debba ancora affinare, il dirigente ha ricordato come soltanto il tempo e l’esperienza possano arricchire un bagaglio tattico già notevole.

L’avventura a Bologna rappresenta dunque per Palladino l’opportunità ideale per lavorare con continuità su un progetto pluriennale, ponendo le basi per guidare la squadra verso traguardi sempre più ambiziosi.

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