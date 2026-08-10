Verso Bologna-Brighton, tutti i precedenti rossoblu in Inghilterra

Nel corso della sua storia, il Bologna ha affrontato in innumerevoli casi delle società inglesi. Parecchie volte è capitato al Dall’Ara, ma molte altre in terra britannica, proprio come accadrà sabato prossimo a Brighton. Immergiamoci nei polverosi reperti storici e andiamo a scoprire contro quali club i rossoblu hanno un bilancio positivo in trasferta.

I primi contatti

Il primo viaggio rossoblu d’oltremanica risale al lontano 1967, e in realtà è una “doppietta”. In Coppa delle Fiere, infatti, i petroniani affrontarono prima il West Bromwich, ex società di Heggem, poi il Leeds. Mentre il primo ostacolo fu superato agilmente per 1-3, la campagna felsinea si dovette interrompere nel secondo incontro di fronte ad un allegriano 1-0.

Nel 1970, invece, il Bologna disputò la Coppa di Lega italo-inglese. I vincitori della Coppa Italia sfidavano i campioni della FA Cup, in un format andata e ritorno che durò dal 1969 al 1978. Al club di Fabbri bastò un pirotecnico 2-2 in trasferta per alzare la coppa, grazie anche al successo interno.

Torneo anglo-italiano

Nel torneo anglo-italiano, che il Bologna disputò tra il 1971 e il ’73, il club ebbe la possibilità di giocare in Inghilterra ben quattro volte. Il bilancio è perfettamente in parità, con una vittoria (2-3 vs Huddersfield), una sconfitta (1-0 vs Newcastle) e due pareggi (vs Swindon e Fulham). In queste occasioni gli emiliani si sono dimostrati ossi duri per le controparti di Premier, confermando l’ottima storia del club nelle competizioni europee.

Anni 2000

Prima dei tre confronti in Champions ed Europa, culminati con altrettante sconfitte rimediate da Liverpool e Aston Villa, i rossoblu hanno giocato altre tre gare in trasferta. Nel 2013 ci furono due amichevoli, una vinta ai danni del Liverpool Under 21 per 1-3 e l’altra persa per 2-0, sempre contro il West Brom.

Correva l’anno 2002, invece, quando il Bologna tornò a Londra, sponda Fulham, per la finale di ritorno della Coppa Intertoto. Dopo il pareggio del Dall’Ara, maturato grazie alla doppietta di Beppe Signori, i rossoblu resistettero per un tempo agli assalti inglesi. Dopo l’1-1 del primo parziale firmato Locatelli, però, i felsinei dovettero cedere il passo alla tripletta di Inamoto, che sigillò l’incontro sul 3-1 finale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook